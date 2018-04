‘‘அதிமுக உண்ணாவிரதப் போராட்டம் போலியானது’’ – கமல்ஹாசன் சாடல்

காவிரி விவகாரத்தில் அதிமுகவினர் நடத்திய உண்ணாவிரத போராட்டம் போலியானது என, மக்கள் நீதி மய்யக் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் விமர்சித்துள்ளார்.

திருச்சியில் மக்கள் நீதி மய்யக் கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் இன்று (புதன்கிழமை) மாலை நடைபெற உள்ளது. முன்னதாக அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய கமல்ஹாசன்,

“மக்கள் நீதி மய்யத்தின் திருச்சி பொதுக்கூட்டம் குறித்து பிப்ரவரி 22 அன்றே அறிவிக்கப்பட்டது.

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி 6 வாரத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தோம். ஆனால், 2016-ல் 4 வாரத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு எவ்வாறு சாக்குபோக்கு காட்டி தாமதிக்கப்பட்டதோ அதேபோன்ற நாடகம் இப்போதும் அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கிறது.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பது மத்திய அரசின் கடமை, ஆனால், தமிழக அரசு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்தோ, போலியான உண்ணாவிரதம் இருந்தோ தன்னுடைய இயலாமைகளை மறைக்க முடியாது. மாநில உரிமைகளுக்கு குரல் கொடுக்காமல் மத்திய அரசின் எடுபிடிகள் போன்று தமிழக அரசு நடந்துகொண்டிருக்கிறது.

திருச்சியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் காவிரி பிரச்சனை பற்றி விவாதிப்போம். அதுமட்டுமல்லாமல் காவிரி பிரச்சனைக்கான தீர்வையும் முன்னெடுப்போம்.

முக்கியமான பிரச்சனைகளில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் கொள்கைகள் குறித்து பொதுக்கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படும். எங்களின் முழு கொள்கைகளும் 5 மாதங்களுக்குள் தயாரிக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

