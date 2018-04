தமிழகத்தில் காவல்துறை அத்துமீறல்கள் அதிகரித்து வருகிறது: கருணாஸ் எம்.எல்.ஏ குற்றச்சாட்டு

சென்னை: தமிழகத்தில் காவல்துறை அத்துமீறல்கள் அதிகரித்து வருவதாக கருணாஸ் எம்.எல்.ஏ குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தூத்துக்குடியில் போலீஸ் தகையத்தில் சின்ராஜ் என்பவரின் கால் அகற்றப்பட்டது என்று கூறினார். மேலும் ஒருவரின் பார்வை பறிபோயுள்ளது என்று தெரிவித்தார். தவறு செய்தவர்களை நீதிமன்றத்தின் மூலம் தான் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கருணாஸ் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

