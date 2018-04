கோவையில் காட்டு யானைகளை விரட்ட இரண்டு கும்கி யானைகள் வரவழைப்பு

கோவை : கோவைக்கு காட்டுயானைகளை விரட்ட முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் இருந்து 2 கும்கி யானைகள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளன. கோவை மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் புகும் காட்டு யானைகளை விரட்ட சேரன், ஜான் என்ற இரண்டு கும்கி யானைகள் சாடிவயல் யானைகள் முகாமிற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளன. இந்த கும்கி யானைகள் வனரோந்து பணியில் ஈடுபடுமென்று வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். 30 வயதுடைய இரண்டு கும்கு யானைகளும் காட்டு யானைகள் விரட்டுவதில் சிறப்பு பயிற்சி பெற்றவை என்று வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழகம், கேரள எல்லையில் ஊருக்குள் புகுந்த யானைகளை விரட்டுவதில் இந்த கும்கி யானைகள் சிறப்பாக செயல்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். கோவை மாவட்டத்தில் ஊருக்குள் நுழையும் காட்டு யானைகளை இந்த இளம் கும்கிகளை வைத்து விரட்டவுள்ளதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர். ஏற்கனவே இருந்த கும்கி யானைகளு சுஜய், பாரி ஆகிய கும்கி யானைகளுக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு முதுமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு புதிய கும்கி யானைகளை அழைத்து வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Two wild elephants to drive in Coimbatore kumki elephants varavalaipu

Expression: expression driven to elephants in mudumalai tiger reserve from 2 kumki elephants called varapattula