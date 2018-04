சிபிஎஸ்இ மறுதேர்வு: தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு

கேள்வித்தாள் முன்கூட்டியே வெளியான சர்ச்சையால், சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 பொருளாதார தேர்வை மீண்டும் நடத்த தடை விதிக்ககோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்தது. சிபிஎஸ்இயின் முடிவில் தலையிட முடியாது என நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.

சிபிஎஸ்இ 12-ம் வகுப்பு பொருளாதாரம், 10-ம் வகுப்பு கணிதம் பாடங்களின் தேர்வுக்கான வினாத்தாள் சமீபத்தில் டெல்லியிலும் வட மாநிலங்களிலும் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஏப்ரல் 25-ம் தேதி 12-ம் வகுப்பு பொருளாதார பாடத்துக்கு மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என்றும் 10-ம் வகுப்புக்கான கணிதப் பாடத்துக்கு மறுதேர்வு நடத்துவதில்லை எனவும் சிபிஎஸ்இ அறிவித்தது.

சிபிஎஸ்இ அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் டெல்லி போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து 60-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள், ஆசிரியர்களிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஜார்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 6 மாணவர்கள் உட்பட 12 பேர் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டனர். டெல்லியிலும், தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் இருவர் மற்றும் பயிற்சி மையம் நடத்தி வந்த ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.

மீண்டும் தேர்வு எழுத வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதாலும், வினாத்தாள் வெளியாவதை தடுக்கத் தவறி சிபிஎஸ்இ நிர்வாகத்தைக் கண்டித்தும் டெல்லியில் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜாவடேகர் வீட்டை முற்றுகையிடவும் முயன்றனர்.

இந்நிலையில் 12ம் வகுப்பு பொருளாதார பாடத்திற்கு மீண்டும் மறுத்தேர்வு நடத்தப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

அதில், ‘‘12ம் வகுப்பு பொருளாதார பாடத்திற்கு மறு தேர்வு நடத்தும் சிபிஎஸ்இயின் முடிவால் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியுள்ளனர்’’ என தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

நீதிபதிகள் பாப்டே மற்றும் நாகேஸ்வரராவ் ஆகியோர் அடங்கி அமர்வு முன் இந்த மனுக்கள் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன.

இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் கூறியதாவது:

‘‘மறு தேர்வு நடத்துவது என்பது சிபிஎஸ்இயின் முடிவு, கேள்வித்தாள் வெளியான விவகாரத்தை விசாரித்து மறு தேர்வு நடத்த சிபிஎஸ்இ முடிவு செய்துள்ளது, அதில் தலையிட நாங்கள் விரும்பவில்லை. எனவே இந்த மனுக்கள் அனைத்தும் தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன’’ என கூறினர்.

