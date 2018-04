சல்மான்கானைக் காண 800 கி.மீ. தொலைவிலிருந்து ரயிலில் வந்த பெண் தற்கொலை மிரட்டல்

மத்தியப் பிரதேசத்திலிருந்து பாலிவுட் நடிகர் சல்மான்கானைக் காணும் ஆவலில் மும்பை வந்த இளம்பெண் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு ஒன்றில் ஏறி குதித்து தற்கொலை செய்யப் போவதாக கூறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதுகுறித்து காவல் ஆய்வாளர் பண்டிட் தாக்கரே தெரிவித்த விவரம்

15 வயது இளம்பெண், மத்தியப் பிரதேசத்தின் போபால் அருகிலுள்ள பெராஸியாவைச் சேர்ந்தவர். அவர் பாலிவுட் நடிகர் சல்மான்கானை சந்திக்க வேண்டுமென்பதற்காக வீட்டிலிருந்து வெளியேறி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மும்பை வந்தார். அவர் 800 கி.மீ.தொலைவிலிருந்து நீண்ட ரயில் பயணத்தை மேற்கொண்டு பந்த்ரா டெர்மினஸுக்கு நேற்று காலை வந்துசேர்ந்தார்.

இப்பெண்ணுக்கு சல்மான் கான் முகவரியும் தெரிந்திருக்கிறது, ஆனால் இவர், பந்த்ரா புறநகர் பகுதியில் பேண்ட்ஸ்டேன்ட் அருகேயுள்ள கேலக்ஸி அப்பார்ட்மெண்ட் அடிக்குமாடிக் குடியிருப்பு வளாகத்தின் கேட்டைத் திறந்துகொண்டு உள்ளே வந்தார். அவரை செக்யூரிட்டிகள் தடுத்து நிறுத்தினர்.

அவர்களிடமிருந்து தப்பித்து நேராகக் கட்டிடத்தின் உச்சிக்குச் சென்றவர், அங்கிருந்து குதித்து தற்கொலை செய்துகொள்ளப் போவதாக அச்சுறுத்தினார். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மீண்டும் செக்யூரிட்டி காவலர்கள் அவரைப் பிடிக்க முயன்றனர். உடனே அவரைப் பற்றிய தகவலை பந்த்ரா காவல் நிலையத்திற்கு தெரிவித்ததை அடுத்து போலீஸ் வந்து அவரை மீட்டுச் சென்றனர்.

அப்பெண் ஆதார் அட்டை வைத்திருந்தார், அவரது சொந்த ஊரிலுள்ள போலீஸுக்கு மும்பை வந்துள்ள பெண்ணைப் பற்றி தெரிவித்தனர். உடனே பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கும்படியும் கூறினோம்.

ஆரம்பகட்ட விசாரணைக்குப் பிறகு இப்பெண் டோங்ரி சிறார் இல்லத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டார். விவரம் தெரிந்துகொண்ட அவரது பெற்றோர் அப்பெண்ணை அழைத்துச் செல்ல மும்பைக்கு வந்துகொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Source: The Hindu

