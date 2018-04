‘அது ஆழமான காதல்’- பலாத்கார வழக்கில் கீழ் கோர்ட்டில் 10 ஆண்டு சிறை விதிக்கப்பட்ட நபரை விடுவித்து உயர் நீதிமன்றம் அதிர்ச்சித் தீர்ப்பு

மும்பை

தான் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதாக பெண் ஒருவர் புகார் அளித்த வழக்கில் மனுதாரர் குற்றம்சாட்டிய நபருக்கும் மனுதாரருக்கும் இடையே ஆழமான காதல் இருந்ததாகக் கூறி குற்ற சாட்டப்பட்ட நபரை மும்பை உயர் நீதிமன்றம் விடுவித்திருப்பது அதிர்ச்சியலைகளை எழுப்பியுள்ளது.

அதுவும் ‘ஆழமான காதல்’ இருந்ததாகக் கூறி மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தின் பனாஜி கிளை அளித்தத் தீர்ப்பு சமூக ஆர்வலர்கள், பெண்நிலை வாதிகளிடையே கடும் சர்ச்சைகளைக் கிளப்பியுள்ளது.

கீழ் நீதிமன்றத்தில் பாலியல் பலாத்காரக் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட யோகேஷ் பல்கர் அதனை எதிர்த்து மும்பை உயர் நீதிமன்ற பனாஜி கிளையை நாடினார். கீழ் நீதிமன்றம் பாலியல் பலாத்கார குற்றவாளி என்று யோகேஷ் பல்கரை தீர்ப்பளித்து 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து ரூ.10,000 அபராதமும் விதித்தது.

இதனையடுத்து மேல்முறையீட்டில் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சி.வி.பதங் பிப்ரவரி 17, 2018-ல் யோகேஷ் பல்கரை விடுவித்துத் தீர்ப்பளித்தார்.

இவர் மீது புகார் அளித்த 25 வயது பெண் தன் மனுவில் யோகேஷ் பல்கர் இவரைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி 2013-ல் தன்னுடன் முதன் முதலில் உடலுறவு வைத்துக் கொண்டதாகவும் பிறகு இதே ஆசை வார்த்தைகளைக் கூறொ பல முறை உறவு வைத்துக் கொண்டதாகவும் பிறகு 2014 முதல் பராமுகமாய் இருந்து வந்தார் என்றும் கூறியுள்ளார்.

தன்னை திருமணம் செய்துகொள்ளாததற்குக் காரணம் தான் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் அந்தப் பெண் தன் மனுவில் கூறியுள்ளார்.

பனாஜி சிறப்பு நீதிமன்றம் யோகேஷ் பல்கரை 2015ம் ஆண்டு குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளித்தது. ஆனால் இதே விசாரணையின் போது பல்கரை தான் சிறைகளில் பார்க்க விரும்பவில்லை என்றும் சொந்த மற்றும் உணர்ச்சிப்பூர்வ காரணங்களுக்காக தன் மனுவை வாபஸ் பெறுவதாகவும் பின் வாங்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில் நீதிபதி பதங், “முதல் முறையைத் தொடர்ந்து பலமுறை குற்றம்சாட்டப்பட்டவருடன் இந்தப் பெண் உறவு வைத்துக் கொண்டுள்ளது அவர் வாயிலிருந்தே வெட்ட வெளிச்சமாகியுள்ளது, மேலும் புகாரை வாபஸ் பெறுமளவுக்கும் புகார் மனுதாரர் சென்றுள்ளார், எனவே இது புகார் அளித்த பெண்ணுக்கும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கும் இடையே ஆழமான காதல் இருப்பதையே உணர்த்துகிறது. எனவே குற்றம்சாட்டப்பட்டவர் தன்னைத் திருமணம் செய்து கொள்வதாக அளித்த உறுதி மொழியினால் இந்த உறவு நடந்ததாக கூறுவதற்கில்லை” என்று தீர்ப்பளித்து விடுவித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

“It is deeply in love ‘-in the case of a violent 10-year jail term imposed in court under the person to relieve the Supreme Court judgement of shock

Mumbai was the only violence reported case in which a woman accused person applicants