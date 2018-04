கமலஹாசனை அரசியல்வாதியாக யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் : அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

கமலஹாசனை அரசியல்வாதியாக யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் : அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

சென்னை : காவிரி வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்கும் வேலையில் கமல் ஈடுபடுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். கமலஹாசனை நடிகராக ஏற்றுக்கொள்ளலாம், அரசியல்வாதியாக யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். காவிரிக்கான போராட்டம் செய்ய கமலுக்கு வக்கில்லை, ஆர்பாட்டம் நடத்த துப்பில்லை என ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு ரயிலில் செல்வது ஒரு சாதனையா என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ரயிலில் செல்வதை பெரிய சாதனையாக கமல் சொல்வதை மக்கள் எள்ளி நகையாடுகின்றனர் என்று ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார். விஸ்வரூபம் படத்திற்கு பிரச்சனை என்றதும் நாட்டை விட்டு வெளியேறப்போவதாக கூறியவர் கமல். வாய்க்கு வந்தபடி கமல் பேசிவருவது நல்லதல்ல. அரசியல்வாதிக்கு உரிய பங்கு கமலுக்கு இல்லை. எழுதி வைத்திருப்பதை படிக்கும் சிறந்த நடிகர் கமல் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் காவரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க தமிழகமே கொந்தளிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. காவிரி விவகாரத்தில் தமிழகத்திற்கு நல்ல முடிவு கிடைக்கும் என ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Kamal they will not accept anyone as a politician: Minister Jeyakumar

Chennai: formation of a central Government to continue to pressure the Cauvery water Board has been given that the Department of fisheries