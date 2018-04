கோவையில் இளைஞர் கொலை வழக்கில் 2 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை

கோவை: கோவையில் இளைஞர் பெர்னான்ஸ்டஸ் கொலை வழக்கில் 2 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கபப்ட்டுள்ளது. கோவையை சேர்ந்த இளைஞர்கள் சவுந்தர் ராஜன், சிவவிஷுவுக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In connection with a murder case in Coimbatore youth 2 persons double life imprisonment

In connection with a murder case in Coimbatore, Coimbatore: youth fernandas 2 has double life sentence for vidhikabaptu. Expression n