ஸ்டெர்லைட் ஆலை, பணியாளர்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கோரிய வழக்கு: எஸ்.பி. உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை, பணியாளர்கள் மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு காவல் துறை பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிடக் கோரிய மனு தொடர்பாக, மாவட்ட எஸ்.பி. உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி தெற்கு வீரபாண்டியபுரம் சிப்காட் வளாகத்தில் செயல்படும் ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்கு ஆலையை மூடக் கோரி தூத்துக்குடி பகுதியில் தீவிரப் போராட்டம் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில், ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு காவல் துறை பாதுகாப்பு கோரி, வேதாந்தா நிறுவனத்தின் பொதுமேலாளர் சத்தியப்பிரியா உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் மனுவொன்றை தாக்கல் செய்தார்.

அம்மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:

“ஸ்டெர்லைட் ஆலை 20 ஆண்டுகளாக செயல்படுகிறது. ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் தமிழக அரசுக்கு அதிக வருவாய் கிடைத்து வருகிறது. தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். தற்போது 400 கேடிபிஏ தாமிர உருக்காலை செயல்பாட்டில் உள்ளன. அதன் அருகே கூடுதலாக 400 கேடிபிஏ தாமிர உருக்காலை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிகள் முடிவுற்று புதிய பிரிவு 2019-ம் ஆண்டின் மத்தியில் செயல்பாட்டுக்கு வரும். இப்பிரிவு செயல்பாட்டுக்கு வந்தால் இந்தியாவில் அதிக அளவில் தாமிரம் உற்பத்தி செய்யும் ஆலை இதுவாக இருக்கும்.

ஸ்டெர்லைட் ஆலை மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகம், தீயணைப்புத்துறை, சுகாதாரத் துறை மற்றும் உள்ளூர் திட்டக் குழுமத்தின் அனுமதி பெற்று செயல்படுகிறது. இந்நிலையில் சிலரது தூண்டுதலின் பேரில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடத்தப்படுகின்றன. ஆலைக்கு வரும் வாகனங்களை தடுத்து வருகின்றனர். ஆலைக்கு சொந்தமான தொழில் மேம்பாட்டு பயற்சி மையத்தை மூடிவிட்டனர். ஆலையின் விளம்பரப் பலகை மற்றும் நடமாடும் மருத்துவ சோவை வாகனத்தையும் சேதப்படுத்தியுள்ளனர்.

இப்போராட்டங்களில் பேசுபவர்கள் ஆலைக்கு எதிராகவும், தமிழக அரசையும், அதிகாரிகளையும் கடுமையாக தாக்கிப் பேசுகின்றனர். முகநூல், வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் ஆலையை அழிக்க அணிதிரண்டு வாருங்கள் என அழைப்பு விடுக்கப்படுகிறது. இது இளைஞர்களை சட்டவிரோத செயல்கள், குற்றங்களில் ஈடுபட தூண்டுவதாகும். இப்போராட்டங்களால் ஆலைக்கும், ஆலையில் உள்ள இயந்திரங்களுக்கும், ஆலை பணியாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் பாதுகாப்பு கேட்டு தென்மண்டல ஐஜி, நெல்லை சரக டிஐஜி, மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட எஸ்பி ஆகியோருக்கு பல முறை மனுக்கள் அனுப்பியும் பாதுகாப்பு அளிக்கவில்லை. எனவே ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கும், ஆலையில் உள்ள இயந்திரங்களுக்கும், ஆலை பணியாளர்களுக்கு உரிய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்” என்று மனுவில் கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு நீதிபதி கிருஷ்ணகுமார் முன்பு இன்று (புதன்கிழமை) விசாரணைக்கு வந்தது. அரசுத் தரப்பில் ஏற்கெனவே பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுவதாக வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, ஆலை நிர்வாகம் சார்பில் போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்டு புதிதாக மனு அளிக்க வேண்டும் எனவும், அந்த மனுவைப் பரிசீலித்து எஸ்.பி. உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் எனவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

Source: The Hindu

English summary

Sterlit factory, employees and demanded police protection case: s. b. Supreme Court orders appropriate action

Sterlit Tuticorin plant, staff and police ordered to provide protection for machinery co