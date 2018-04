உயரதிகாரிகளுடன் முதல்வர் பழனிச்சாமி திடீர் ஆலோசனை.. ஆளுனரை சந்திக்க செல்கிறார்!

சென்னை: சென்னையில் உயரதிகாரிகளுடன் தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி திடீர் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளார். தமிழகம் முழுக்க காவிரி பிரச்சனை, ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை, நியூட்ரினோ பிரச்சனை காரணமாக போராட்ட களமாக மாறியுள்ளது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதித்துள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை இன்னும் சற்று நேரத்தில் சந்திக்க உள்ளார். இதை முன்னிட்டு தற்போது சென்னையில் உயரதிகாரிகளுடன் தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி திடீர் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளார். ஆலோசனையில் தலைமை செயலாளர், உள்துறை செயலாளர், டிஜிபி கலந்து கொண்டனர். எதிர்க்கட்சிகள் நாளை முழுஅடைப்பு போராட்டம் நடத்த உள்ள நிலையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது. மக்கள் போராட்டம் குறித்து இதில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆலோசனை முடிந்ததும் தமிழக ஆளுநரை முதல்வர் சந்திக்கிறார்.

Source: OneIndia

English summary

With the principal superiors palanisamy sudden advice. The Governor is going to meet!

Chennai: Chennai, Tamil Nadu Chief Minister in consultations with his superiors, he has a sudden palanisamy.

Throughout Tamil Nadu Ka