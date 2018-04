தமிழகம் போராட்டக்களமாக மாறியுள்ள சூழலில் கவர்னர் – முதல்வர் பழனிசாமி சந்திப்பு

தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு விவகாரங்களில் எதிர்க்கட்சியினர், பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித்தை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

சென்னை: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதில் மத்திய அரசை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் அரசியல் கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. டெல்டா பகுதியில் காவிரி போராட்டங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், தேனி பகுதியில் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு எதிராக பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடக்கோரி அங்குள்ள பொதுமக்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவ்வாறு தமிழகம் முழுவதும் போராட்ட களமாக மாறியுள்ள சூழலில், நேற்று டெல்லி சென்ற கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித் பிரதமர் மற்றும் உள்துறை மந்திரியை சந்தித்து தமிழக சூழல் குறித்து விளக்கினார். இந்நிலையில், நாளை தி.மு.க, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் நாளை முழு அடைப்புக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித்தை ராஜ்பவனில் இன்று சந்தித்து பேசி வருகிறார். முன்னதாக, தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் காவல்துறை தலைவருடன் முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தினார். #TamilNews

Source: Maalaimalar

English summary

Tamil Nadu porattakalam in an environment that has become Governor-Chief Minister of Tamil Nadu Palaniswami meeting

The opposition on various issues throughout the State, the public will be in a position to struggle running for Governor