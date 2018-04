ஓபிஎஸ்ஸுடன் ஆளுநரை சந்தித்தார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

சென்னை: சென்னையில் உயரதிகாரிகளுடன் தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி திடீர் ஆலோசனை நடத்தினார். பின்னர் ஆளுநரை அவர் இரவில் சந்தித்துப் பேசினார். தமிழகம் முழுக்க காவிரி பிரச்சனை, ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை, நியூட்ரினோ பிரச்சனை காரணமாக போராட்ட களமாக மாறியுள்ளது. இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதித்துள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை இன்று இரவு சந்தித்தார். அவருடன் துணை முதல்வர் ஓ.பி.எஸ், சட்ட அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆகியோரும் உடன் சென்றிருந்தனர். முன்னதாக சென்னையில் உயரதிகாரிகளுடன் தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி திடீர் ஆலோசனை நடத்தினார். ஆலோசனையில் தலைமை செயலாளர், உள்துறை செயலாளர், டிஜிபி கலந்து கொண்டனர். எதிர்க்கட்சிகள் நாளை முழுஅடைப்பு போராட்டம் நடத்த உள்ள நிலையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது. மக்கள் போராட்டம் குறித்து இதில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. கட் அவுட் பாலாபிஷேகம், தனி மனித துதி, கிரிக்கெட், சினிமா மோகம் எல்லாவற்றுக்கும் கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுக்கலாமே.காவிரியும், தூத்துக்குடியும் நம் வாழ்வாதாரப் போராட்டம். Success depends on the strong will of students n youth! Decide. — Vivekh actor (@Actor_Vivek) April 4, 2018 நாளை பந்த் நடக்கவுள்ள நிலையிலும், சமீபத்தில் டெல்லி சென்ற ஆளுநர் திரும்பி வந்ததும் முதல்வரை அழைத்திருப்பதாலும் இந்த சந்திப்பு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

