ஐபிஎல் போட்டியை ஓத்திவைக்க இயக்குனர் பாரதிராஜா கோரிக்கை

சென்னை: ஐபிஎல் போட்டியை ஓத்திவைக்க இயக்குனர் பாரதிராஜா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். தமிழ் மக்களின் ஒற்றுமை கருக்கூடி வரும்போது கருக்கலைப்பு செய்யக் கூடாது என அவர் கூறியுள்ளார். ஐபிஎஸ் கிரிக்கெட் போட்டியை வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஒத்திவைக்கதான் கோருகிறோம் என்று பாரதிராஜா கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

IPL tournament postponed Director bharathiraja request

Chennai: IPL tournament postponed Director bharathiraja has demanded. The unity of the Tamil people, the embryo