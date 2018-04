வரும்……… ஆனா வராது பராமரிப்பு பணிகளால் பாதிக்கப்படும் திருச்செந்தூர் – பாலக்காடு ரயில்

நெல்லை: தமிழகத்தில் ஆன்மீக சுற்றுலா தலங்கள் இடையே முறையான இணைப்பு ரயில்கள் இல்லாதது பெருங்குறையாக காணப்பட்டது. தென்மாவட்டங்களில் கன்னியாகுமரி- ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட ஒரிரு ரயில்கள் மட்டுமே ஆன்மீக பக்தர்களுக்கு வசதியாக சென்று வந்தது. இதன் காரணமாக வெளிமாவட்டங்களில் இருந்தும், வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா வரும் பயணிகள் ரயிலிலும், பஸ்சிலும் மாறி மாறி பயணித்து ஆன்மீக தலங்களை அடைய வேண்டியதுள்ளது. வெளியூரில் இருந்து பக்தர்கள் சில ஆன்மீக தலங்களை சென்றடைய அவர்கள் மணிக்கணக்கில் ரயில் நிலையங்களிலேயே தவம் கிடக்க வேண்டியதுள்ளது. இதை கணக்கில் கொண்டு கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தில் திருச்செந்தூர்- பழனி இடையே பாசஞ்சர் ரயில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த ரயில் உடனடியாக இயக்கப்பட்ட சூழலில் அறுபடை வீடுகளுக்கு இணைப்பு ரயிலாக அமைந்தது. பகல் நேர பாசஞ்சர் ரயில் என்பதால் இந்த ரயிலின் இரு மார்க்கத்திலும் எப்போதும் கூட்டம் அலைமோதும். தென்மாவட்ட மக்கள் இந்த ரயிலை அதிகளவில் பயன்படுத்தி வந்தனர். நெல்லை, தூத்துக்குடி வாழ் மக்கள் பகல் நேரத்தில் மதுரை, திண்டுக்கல் செல்ல அதிக வசதியாக இருந்தது. இந்நிலையில் இந்த ரயில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு பழனியில் இருந்து பாலக்காடு வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. சமீபகாலமாக இந்த ரயில் அடிக்கடி பகுதி தூரம் ரத்து செய்யப்படுவது பயணிகளை அதிகளவில் பாதிக்கிறது. கடந்த அக்டோபர் மாதம் தொடங்கி 6 மாதங்களாக திருச்செந்தூர்- பாலக்காடு ரயில் குறித்த நேரத்தில் பயணிகளை ஏற்றி கொண்டு சென்றதே இல்லை. மதுரை கோட்டத்தில் நடக்கும் பராமரிப்பு பணிகளை காரணம் காட்டி அடிக்கடி பகுதி தூரம் ரத்து செய்யப்படுகிறது அல்லது 2 மணி நேரம் முதல் 4 மணி நேரம் வரை காலதாமதம் செய்யப்படுகிறது. மதுரை கோட்டத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் என்றாலே பழனி ரயிலை நெல்லையோடு ரத்து செய்து விடுகின்றனர். நெல்லை- மதுரை இடையே அடிக்கடி இந்த ரயில் நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால் பயணிகள் மதுரை, திண்டுக்கல், பழனி, பாலக்காடு செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இப்போதும் கூட மதுரை கோட்டத்தில் நடக்கும் பொறியியல் பிரிவு பணிகள் காரணம் காட்டி வரும் 14ம் தேதி வரை இந்த ரயில் குறிப்பிட்ட தூரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2ம் தேதி தொடங்கி வரும் 14ம் தேதி வரை திங்கள், செவ்வாய், வெள்ளி, சனிக்கிழமைகளில் நெல்லை முதல் விருதுநகர் வரையுள்ள பகுதிகளில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மறுமார்க்கமாக பாலக்காடு- திருச்செந்தூர் பாசஞ்சர் ரயில்(56769) 2ம் தேதி முதல் 14ம் தேதி வரை திங்கள், செவ்வாய், வெள்ளி, சனிக்கிழமைகளில் விருதுநகர் முதல் நெல்லை வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் பயணிகள் ரயில் நிலையங்களுக்கு ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர். இதுகுறித்து நெல்லை ரயில் பயணிகள் கூறுகையில், ‘‘திருச்செந்தூர்- பாலக்காடு ரயில் மாதத்தில் பாதி நாட்கள் முறையாக இயக்கப்படுவதில்லை. சில சமயங்களில் இந்த ரயிலை திருச்செந்தூர்- நெல்லை பயணிகள் ரயிலாகவே பொதுமக்கள் கருதுகின்றனர். ரயில் நிலைய தகவல் மையங்களுக்கு வரும் பயணிகள் இன்று பழனி ரயில் உண்டா என்ற கேள்வியோடு வருகின்றனர். ஒரு ரயிலை அடிக்கடி ரத்து செய்வது அதன் நம்பிக்கை தன்மையை குலைக்கும். எனவே திருச்செந்தூர்- பாலக்காடு ரயிலை முறையாக இயக்க ரயில்வே முன்வரவேண்டும்.’’ என்றனர்.

