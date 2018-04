ரணகளத்திலும் ‘கடமை’ ஆற்றிய போக்குவரத்து எஸ்.ஐ: லாரி ஓட்டுநரிடம் மாமுல் வாங்கும் வீடியோ வெளியானதால் சஸ்பெண்ட்

சென்னையில் இளைஞர் ஒருவர் போலீஸ் அதிகாரிகளால் தாக்கப்பட்ட விவகாரம் பற்றி எரியும் சூழ்நிலையிலும் தனது மாமூல் வழக்கத்தை விடாத போக்குவரத்து அதிகாரி லாரி ஓட்டுநரிடம் லஞ்சம் வாங்கும் வீடியோ வைரலானதால் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னையில் தாய், சகோதரியுடன் வந்த இளைஞர் 3 போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர்களால் தாக்கப்படும் வீடியோ வைரலாகி பெரிய அளவில் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேசிய மனித உரிமை ஆணையமும், மாநில மனித உரிமை ஆணையமும் வழக்கை கையில் எடுத்துள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் பற்றி எரியும்போதே சென்னை மேடவாக்கத்தில் போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் ஒருவர் லாரி ஓட்டுநர் ஒருவரிடம் லஞ்சம் கேட்பதும் அவர் குறைவாக கொடுப்பதால் கோபப்பட்டு மிரட்டுவதும் சக லாரி ஓட்டுநரால் வீடியோவாக எடுக்கப்பட்டு வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த வீடியோவில் லாரி ஒன்றை மடிப்பாக்கம் போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் பாஸ்கரன் என்பவர் சித்தாலப்பாக்கம் செக்போஸ்ட்டில் டேங்கர் லாரியை அனுமதிக்க லஞ்சம் வாங்கும் காட்சி வெளியாகிறது. ஓட்டியம்பாக்கத்தை சேர்ந்த பெருமாள் என்பவர் ஓட்டிவந்த டேங்கர் லாரியை அனுமதிக்க ரூ.100 மாமூல் கேட்கிறார்.

அவரிடம் வருவதற்கு முன்பே பெருமாளுடன் வரும் நபர் வீடியோ எடுக்கும் வகையில் செல்போனைத் தயாராக இயக்கிக் கொண்டுவர இதை அறியாத போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் பணத்தை வாங்குகிறார். 40 ரூபாயை பெருமாள் கொடுக்க, ‘இதற்கு உன் வண்டி இந்த எல்லையை விட்டே போகாது, எவ்வளவு பார்த்தாயா? 40 ரூபாய் நான் உன்னிடம் கேட்கவே இல்லை? 15 நாள் பொறுத்து வந்திருக்கேன், அவன் எவ்வளவு கொடுத்தான்’ என்று கேட்கிறார்.

அதற்குப் பதிலளித்த பெருமாள், ’50 ரூபா சார். நான் 10 ரூபாய் தானே கம்மியா கொடுத்தேன்’ என்று கேட்க, ‘பத்து ரூபா உனக்கு சாதாரணமா இருக்கா நான் பாகிஸ்தானில் இருந்து வரல, நீ காஷ்மீர்ல இருந்து வரல தமிழ்நாட்டுல தான் நாம இருக்கிறோம். நீ இரவு 11 மணி ஆனாலும் போகப்போவதில்லை, 100 ரூபா கொடுக்காம நீ போகவே முடியாது. நீயும் மேடவாக்கம் நானும் மேடவாக்கம். பாஸ்கர் யாருன்னு போய் கேட்டுப்பாரு’ என்று மிரட்டுகிறார்.

அந்த நேரத்தில் ஒரு வாகனத்தை விட்டுவிட, ‘உன்னால் ஒரு வண்டிய விட்டுட்டேன், நூறு ரூபா போச்சு’ என்கிறார். இது போன்ற சம்பாஷனைகள் அந்த வீடியோவில் பதிவாகி உள்ளது.

இந்த சம்பவம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 8-ம் தேதி அன்று நடந்துள்ளது. அதன் பின்னர் நேற்று வீடியோ வைரலானதை அடுத்து ஓட்டுநரிடம் புகாரைப் பெற்று போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் பாஸ்கரை சஸ்பெண்ட் செய்து கூடுதல் ஆணையர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

போக்குவரத்து போலீஸாரின் வசூல் வேட்டைக்கு அளவே இல்லை, அவர்களது பேச்சும் அணுகுமுறையும் மாற வேண்டும் என பல வகுப்புகளை அரசு உயர் அதிகாரிகள் நடத்தினாலும் இதுவரை அதில் மாற்றமே வரவில்லை என்பதே நடைமுறையாக உள்ளதாக வாகன ஓட்டிகள் விமர்சனம் வைக்கின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Ranagalam played in the ‘ duty ‘ transport s.: truckers since the release of the video where you buy a mamul suspended

In Chennai, a young man was attacked by a group of police officers about the issue in the context of its regular burn SL