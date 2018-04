தமிழக மக்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஒத்துழையாமை இயக்கம் தொடங்கினால் நாடு அதிரும்: கமல்ஹாசன்

திருச்சி: காவிரியில் நமக்கான உரிமையை அரசியல்வாதிகள் குளறுபடி செய்து தட்டிபறிக்கின்றனர் என்று திருச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல் பேச்சினார். மத்திய அரசு செய்வது தவறு, இதற்கு மேல் பேசுவது அவமரியாதை, அதை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று கமல் கூறியுள்ளார். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்தே ஆக வேண்டும், எத்தனை கலவரம் தூண்டினாலும் திசை திரும்ப மாட்டோம் என்றும் ஸ்கீம் என்பதை என்னவென்று கேட்டு காலதாமதம் செய்வதை ஏற்க முடியாது என்றும் கமல் கூறியுள்ளார். தீர்வு தமிழக அரசின் கைகளில் இருக்கிறது என்றும் ஆனால் அதற்கான வழிகளை அரசு செய்யவில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். மத்திய அரசின் முதுகு பின்னால் நின்று செயல்படுகிறது தமிழக அரசு எனவும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கவில்லை என்றால் தமிழகம் அமைதியான முறையில் ஒத்துழைக்க மறுக்கும் எனவும் கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார். தமிழக மக்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஒத்துழையாமை இயக்கம் தொடங்கினால் நாடு அதிரும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The people of Tamil Nadu Central Government began the civil disobedience movement against the country by earthquake: Kamal haasan

In our rights to politicians: tiruchi Cauvery bungling that thattibarikindran trichy was marked by