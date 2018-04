முதல்வரானால் கமல் போடும் 2 வது கையெழுத்து: மனித மலத்தை மனிதரே அள்ளுவதற்கு தடை விதிப்பது!

திருச்சி: முதல்வரானால் கமல்ஹாசன் மனித மலத்தை மனிதரே அள்ளுவதற்கு தடை விதித்து 2-வது கையெழுத்து போடுவார் என பாரதி கிருஷ்ணகுமார் தெரிவித்துள்ளார். திருச்சியில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பேசிய கட்சியின் உயர்மட்டக்குழு உறுப்பினர் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் முதல்வரானால் கமல் போடும் இரண்டாவது கையெழுத்து மனித மலத்தை மனிதரே அள்ளுவதற்கு தடை விதிப்பதுதான் என்றார். மேலும் கமல் போடும் மூன்றாவது கையெழுத்து ஜாதி இல்லை என்று மறுத்தால் அரசு பணியில் முன்னுரிமை என்பதாகும் என்றும் பாரதி கிருஷ்ணகுமார் தெரிவித்தார்.

Source: OneIndia

English summary

But Chief Minister Kamal and 2nd signature: human faeces to human mining ban!

Trichy: cm but Kamal human faeces to human mining ban will sign 2-Bharat