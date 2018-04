என்னை விட சிறந்த நடிகர் ஜெயக்குமார்.. கமல்ஹாசன் விமர்சனம்

திருச்சி: அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தன்னை விட சிறந்த நடிகர் என மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன் விமர்சித்துள்ளார். திருச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் பொதுமக்களிடம் கலந்துரையாடினார். அப்போது, அமைச்சர் ஜெயக்குமார், கமல் சிறந்த நடிகர் என கூறியதற்கு பதில் தெரிவித்தார். அதாவது தன்னை விட சிறந்த நடிகர் ஜெயக்குமார் என அவர் விமர்வித்தார். தான் சினிமாவில் அரசியல் செய்ததில்லை என்றும் அரசியல் செய்யும் போது நடிக்க மாட்டேன் என்றும் கமல் கூறினார். அரசியலில் குப்பைக் கொட்ட வரவில்லை அரசியலில் உள்ள குப்பையை அகற்ற வந்துள்ளோம் என்றும் கமல் திருச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் தெரிவித்தார்.

Source: OneIndia

English summary

Best actor than me Jeyakumar. Kamalhassan criticism

Trichy: Minister for Justice his people better than actors Jeyakumar Centre criticised the head of Kamal haasan