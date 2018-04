ஜம்மு காஷ்மீரில் சாலை விபத்தில் 2 சி.ஆர்.பி.எப். வீரர்கள் பலி

ஜம்மு காஷ்மீரில் சி.ஆர்.பி.எப். வீரர்கள் சென்ற வாகனம் கவிழ்ந்த விபத்தில் 2 வீரர்கள் உயிரிழந்தனர். மேலும் ஒரு வீரர் படுகாயம் அடைந்தார் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் தெற்கில் அமைந்துள்ள ஹில்லர் கோகர்நக் பகுதியில் 164 வது பட்டாலியனை சேர்ந்த சி.ஆர்.பி.எப். வீரர்கள் ஒரு வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அவர்கள் சென்ற வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்து விழுந்தது. இதில் தலைமை காவலர் வெரிநாக் பகுதியை சேர்ந்த நிசார் வானி மற்றும் கோகர்நக் பகுதியை சேர்ந்த கான்ஸ்டபிள் ரியாஸ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், படுகாயம் அடைந்த மற்றொருவரை போலீசார் மீட்டு அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். #Tamilnews

Source: Maalaimalar

English summary

In Jammu and Kashmir, in a road accident in 2 c. r. b. f. Soldiers killed

In Jammu and Kashmir, c.r., b. f. The players ‘ last vehicle overturned in the accident, 2 soldiers were killed. One more heroic