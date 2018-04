வன்கொடுமை சட்டம்: உச்சநீதிமன்றத்தை கண்டித்து அடுக்குமாடி கட்டிடத்தில் ஏறி தற்கொலை மிரட்டல்: மாணவர் கூட்டமைப்பினர் நடத்திய போராட்டத்தால் புதுவையில் பரபரப்பு

புதுச்சேரி: வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான தீர்ப்பை கண்டித்து, புதுச்சேரியில் 4 அடுக்கு மாடி கட்டிடத்தில் ஏறி மாணவர் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த 9 பேர் தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக தீர்ப்பு வழங்கிய உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியைக் கண்டித்து, புதுவையில் மாணவர் கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த 9 பேர், செஞ்சி சாலையிலுள்ள அரசு காசநோய் மருத்துவமனை அருகிலுள்ள 4 அடுக்கு மாடி தனியார் கட்டிடத்தின் மீது நேற்று மதியம் திடீரென ஏறி கீழே குதிக்கப்போவதாக தற்கொலை மிரட்டலில் ஈடுபட்டனர். பெரியகடை போலீசார் அங்கு விரைந்தனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த மாணவர் கூட்டமைப்பினர், அருகில் வந்தால் கீழே குதித்து அனைவரும் தற்கொலை செய்வோம் என ஆவேசமாக கூச்சலிட்டனர். இதையடுத்து போலீசார் அங்கேயே நின்றனர். இதையடுத்து விடுதலை சிறுத்தை முதன்மை செயலாளர் தேவ.பொழிலன், மாணவர் கூட்டமைப்பு நிறுவனர் சுவாமிநாதன் ஆகியோர் வந்து தற்கொலை செய்ய கட்டிடத்தில் ஏறி நின்றவர்களிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பின்னர் அனைவரும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு கீழே இறக்கப்பட்டனர்.தற்கொலை மிரட்டலில் ஈடுபட்ட மாணவர் கூட்டமைப்பை சேர்ந்த 9 பேரிடம் பெரியகடை போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, முதல்வர் நாராயணசாமியை சந்தித்து புதுவை சட்டமன்றத்தில் இதுதொடர்பான சட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி

னர்.இதுபோல் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காமல், தமிழக அரசுக்கு துரோகமிழைத்த மத்திய அரசை கண்டித்து, புதுவை நகர மற்றும் யூனியன் பிரதேச தலித் மக்கள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தை சேர்ந்த 25க்கும் மேற்பட்டோர் சுங்கவரி அலுவலகத்தில் கல்வீசி, சுவர் ஏறி குதித்து அங்கு குடியேறும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டது. பெரியகடை போலீசார், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 40 பேரை கைது செய்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Abuse Act: condemning Supreme Court got into the apartment building and suicide threats: student struggle waged by the FMM in Pondicherry

Puducherry: prevention of atrocities Act, condemned the verdict against four Highrise buildings of the Union territory of Puducherry