கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் சர்வாதிகாரம் ஜெ. நினைவிடத்தில் தீக்குளிப்பேன்: முதல்வருக்கு அதிமுக நிர்வாகி வீடியோ புகார்

குறிஞ்சிப்பாடி: கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடியை அடுத்த குருவப்பன்பேட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த அதிமுக ஊராட்சி செயலாளர் கதிர்வேல்(50). இவர் வீடியோ ஒன்றை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார். அதில் நான் 1985 முதல் அதிமுக கட்சியில் அடிப்படை உறுப்பினராக 5 வருடமும், ஊராட்சி செயலாளராக 15 வருடமாகவும் இருந்து வருகிறேன். குறிஞ்சிப்பாடி ஒன்றிய செயலாளர் கோவிந்தராஜ், கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தலில் என்னை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அனுமதிக்கவில்லை. சர்வாதிகாரி போல் செயல்படுகிறார். எனவே அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். கோவிந்தராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் தீக்குளித்து இறந்து விடுவேன் என்று கூறியுள்ளார். இந்த வீடியோ, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Source: Dinakaran

