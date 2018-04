தொழிலாளர்கள் சட்டப்படி தனியார் பஸ், லாரி டிரைவர் பதிவு செய்ய உத்தரவு

மதுரை: கரூர் மாவட்டம் தாந்தோன்றிமலையைச் சேர்ந்தவர் சுப்புராமன். தமிழ்நாடு அண்ணல் காந்தி டிரைவர் – கண்டக்டர் மற்றும் கட்டுமான அமைப்புசாரா சங்க செயலாளரான இவர், ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு: தனியார் லாரி – பஸ்களில் டிைரவர் மற்றும் கண்டக்டர்களாக பணியாற்றுகிறோம். எங்களது பணி வரன்முறை செய்யப்படவில்லை. அதே நேரம் விதிமீறல், விபத்து உள்ளிட்ட எந்த காரணமாக இருந்தாலும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்களும், போலீசாரும் எங்கள் மீதே நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர். இதனால், எங்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கிறது. மோட்டார் போக்குவரத்து தொழிலாளர் சட்டப்படி, எங்கள் அமைப்பிலுள்ள தொழிலாளர்களின் விவரங்களை தொழிலாளர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், எங்களது பணி பதிவு செய்யப்படவில்லை. எனவே, எங்களது பெயர்களையும், பணியையும் தொழிலாளர் சட்டப்படி பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியிருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி, நீதிபதி பி.ராஜமாணிக்கம் ஆகியோர் போக்குவரத்து மற்றும் தொழிலாளர் துறை செயலர்கள் உள்ளிட்ட அரசுத் தரப்பில் 2 வாரத்திற்குள் பதிலளிக்க வேண்டும். அதற்கு ஆட்சேபம் இருந்தால் மனுதாரர் தரப்பில் பதிலளிக்க வேண்டும். தொடர்ந்து வாகனங்கள் இயக்குபவர்களை பதிவு செய்வது தொடர்பான தொழிலாளர் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் 16ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

Source: Dinakaran

