ஜீன்ஸ் அணியும் பெண்களுக்கு திருநங்கைதான் பிறக்கும்: கேரள பேராசிரியர் கருத்தால் சர்ச்சை

ஆண்களைப் போல், ஜீன்ஸ், ஷர்ட் உள்ளிட்ட ஆடைகளை அணியும் இளம்பெண்களுக்கு திருநங்கைதான் பிறக்கும் என தாவரவியல் பேராசிரியர் ரெஜித் குமார் கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காசர்கோடு: கேரள மாநிலம் காலடியில் உள்ள ஸ்ரீ சங்கரா சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்தில் தாவரவியல் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருபவர், ரெஜித் குமார். இவரை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு வகுப்புகள் நடத்த கேரள மாநில அரசு நியமித்துள்ளது. அதன்படி, காசர்கோடு நகரில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் விழிப்புணர்வு வகுப்பு நடத்தச் சென்றார். அங்கு அவர் மாணவர்களிடையே பேசுகையில், “ஆண்களைப் போல், ஜீன்ஸ், ஷர்ட் உள்ளிட்ட ஆடைகளை அணியும் இளம்பெண்களுக்கு திருநங்கைதான் பிறக்கும். இதனால்தான், கேரளாவில் 6 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகள் உள்ளனர். மேலும், நல்ல நடத்தை இல்லாத பெற்றோரின் குழந்தைகள், ஆட்டிசம் மற்றும் மூளை முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்படுவார்கள்” என்றார். அவரது பேச்சால், மாணவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். மாநிலம் முழுவதும் இந்த கருத்து சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இருப்பினும், பேராசிரியர் ரெஜித் குமார் தனது கருத்தை வாபஸ் பெறவில்லை. இதனால், அவர் மீது சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், அரசு சார்பிலான விழிப்புணர்வு வகுப்புகள் நடத்த அவரை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் கேரள சுகாதாரத்துறை மந்திரி கே.கே.சைலஜா தெரிவித்தார். பேராசிரியர் ரெஜித் குமார், திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில் இதேபோல் பெண்களுக்கு எதிரான கருத்துகளை தெரிவித்து, கடும் எதிர்ப்பை சம்பாதித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

