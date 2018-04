ஆதிதிராவிடர் நல விடுதி ஊழியர்கள்b 8 மாதமாக சம்பளம் வழங்காததால் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டம்

* விருதுநகர் கலெக்டர் ஆபீஸ் வளாகத்தில் 15 ேபர் கைது

விருதுநகர்: எட்டு மாதமாக ஊதியம் வழங்காததால், ஆதிதிராவிடர் நலவிடுதி ஊழியர்கள், விருதுநகர் கலெக்டர் ஆபீஸ் வளாக கடைகளில் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டம் நடத்தினர். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிவகாசி, சாத்தூர், திருவில்லிபுத்தூர் மற்றும் விருதுநகரில் ஆதிதிராவிடர் நலவிடுதிகள் செயல்படுகின்றன. இங்கு அரசாணை மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு மாறாக, அரசு ஒப்புதலின்றி காலியிடங்கள் இல்லாத இடங்களுக்கு, முந்தைய விருதுநகர் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலஅலுவலரின் தனிசெயல்முறை ஆணைகள் மூலமாக சமையலர்கள் 57 பேர், துப்புரவு பணியாளர்கள் 35 பேர் நியமிக்கப்பட்டு, கடந்த 2015 முதல் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களில் விருதுநகரில் பணிபுரியும் 5 பேருக்கும், திருவில்லிபுத்தூரில் பணிபுரியும் 3 பேருக்கும் கடந்த எட்டு மாதமாக ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதனால், அவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.நேற்று 8 பேரும் குடும்பத்தினருடன் விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் பிச்சை எடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ‘எட்டு மாதமாக ஊதியம் இல்லை. வாழ வழியில்லை. பிச்சை போடுங்கள்’ என்ற அறிவிப்பு அட்டைகளை கைகளில் ஏந்தியவாறு கடைகளில் பிச்சை எடுத்தனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஊழியர்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர் என மொத்தம் 15 பேரை சூலக்கரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

ADI dravidar welfare hostel, ugiarkalb 8-month salaries because of the struggle of begging

* The collector office complex in Virudhunagar 15 kaiduvirudhunagar ebar: eight-month pay, Adi dravidar welfare