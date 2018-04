மொபட் மீது வேன் மோதி ஐகோர்ட் வழக்கறிஞர் உள்பட 2 பேர் பலி

மரக்காணம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கப்பிவாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் வேலகிரி(45). இவர், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கறிஞராக உள்ளார். இவரது உறவினர் விழுப்புரம் மாவட்டம் உப்புவேலூர் கிராமத்தை சேர்ந்த சேகர் (50) என்பவருடன் நேற்று முன்தினம் இரவு கப்பிவாக்கம் கிராமத்தில் இருந்து மரக்காணத்துக்கு மொபட்டில் வந்தனர். தாளங்காடு என்ற இடத்தில் வந்தபோது எதிரே வந்த வேன் மொபட் மீது மோதிவிட்டு நிற்காமல் சென்றுவிட்டது. இந்த விபத்தில் 2 பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். விபத்து குறித்து மரக்காணம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

