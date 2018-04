எய்ம்ஸ் அமைவதில் தாமதம் மத்திய சுகாதாரத்துறை மீதான அவமதிப்பு வழக்கு தள்ளுபடி

மதுரை: எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைப்பது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தள்ளுபடியானது.மதுரை காமராஜர் சாலையை ேசர்ந்த ஆர்.கே.பாஸ்கர், ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனுவில், மதுரையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கக் கோரி ஏற்கனவே ஐகோர்ட் கிளையில் மனு செய்திருந்தேன். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் கடந்தாண்டு ஆக. 2ல் உத்தரவிட்டது. அதில், மத்திய அரசின் துணைக்குழு சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் 2 மாதத்திற்குள் ஆய்வு செய்து முறையாக மதிப்பீடு செய்து, தனது அறிக்கையை நிபுணர் குழுவிற்கு வழங்க வேண்டும். அதனடிப்படையில் எங்கு அமைக்கப்படும் என்பது குறித்து 2017, டிசம்பர் 31க்குள்ளாகவோ, அதற்கு முன்னதாகவோ முடிவெடுத்து மத்திய அரசு அறிவிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டிருந்தனர். நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு பல மாதங்களாகிவிட்டது. ஆனால், தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை எங்கு அமைக்கப்படும் என்பது குறித்து மத்திய அரசு இதுவரை முடிவு செய்யவில்லை. எனவே, மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலர் பிரீத்தி சுதன் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு மனுவில் கூறியிருந்தார்.இந்த மனுவை நேற்று விசாரித்த நீதிபதிகள் சி.டி.செல்வம், ஏ.எம்.பசீர்அகமது ஆகியோர், எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படாது என்ற எதிர்பார்ப்பில் மனு செய்வதை ஏற்க முடியாது எனக்கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.

