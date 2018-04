மம்தா பானர்ஜியின் தமிழகம் வருகை ஒத்திவைப்பு

பா.ஜ.க.வுக்கு எதிராக மெகா கூட்டணியை உருவாக்க எதிர்க்கட்சிகளை ஓரணியில் திரட்டும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மேற்கு வங்காள முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜியின் தமிழகம் வருகை ஒத்திவைக்கப்பட்டு உள்ளது.

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்காள முதல்-மந்திரியும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி பா.ஜனதா அல்லாத கட்சிகளை ஒன்றுசேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, பா.ஜ.க. அதிருப்தி தலைவர்களான யஷ்வந்த் சின்கா, சத்ருகன் சின்கா ஆகியோரை சந்தித்துப் பேசினார். தெலுங்கானா முதல்-மந்திரி சந்திரசேகர் ராவ் கொல்கத்தா சென்று மம்தாவை சந்தித்தார். இதன் அடுத்த கட்டமாக மம்தா பானர்ஜி தி.மு.க. தலைவர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டார். வரும் 10-ம் தேதி அவர் சென்னை வருகிறார். சென்னையில் தங்கும் அவர் கோபாலபுரம் சென்று தி.மு.க. தலைவர் கருணாநிதியை சந்தித்து உடல் நலம் விசாரிக்கிறார். பின்னர் தி.மு.க. செயல் தலைவர் முக.ஸ்டாலினையும் மம்தா பானர்ஜி சந்தித்து பா.ஜனதா அல்லாத கட்சிகளின் கூட்டணி குறித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் என தகவல்கள் தெரிவித்திருந்தன. இந்நிலையில், மேற்கு வங்காளத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் காரணமாக மம்தா பானர்ஜியின் தமிழகம் வருகை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதுதொடர்பாக அவர்கள் கூறுகையில், மே மாதம் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் அதற்கான பணிகளில் ஈடுபட வேண்டியுள்ளது. எனவே, மம்தாவின் தமிழகம் வருகை ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிந்தவுடன் தமிழகத்துக்கு நிச்சயம் வருவார் என தெரிவித்துள்ளனர். மத்திய அரசு பா.ஜ.க. அல்லாத கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில் பாரபட்சம் காட்டுகிறது. இதனால் மேற்கு வங்காளம், தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பதாக மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Maalaimalar

