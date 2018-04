பாதுகாப்புத் துறையின் ‘டெபெக்ஸ்போ’ கண்காட்சி: 12-ம் தேதி மோடி தொடங்கி வைக்கிறார்

சென்னையை அடுத்துள்ள திருவிடந்தையில் நடைபெற உள்ள பாதுகாப்பு துறையின் பிரம்மாண்டமான டெபெக்ஸ்போ – 2018 கண்காட்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் 12-ம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார். இக்கண்காட்சியைப் பார்வையிட 14-ம் தேதி பொதுமக்கள் அனுமதிக் கப்படுகின்றனர்.

இதுகுறித்து, பாதுகாப்புத் துறை செயலாளர் (பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி) டாக்டர் அஜய் குமார், கூடுதல் செயலாளர் சுபாஷ் சந்திரா ஆகியோர் நேற்று டெல்லியில் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:

சர்வதேச அளவில் மிகப் பெரிய பாதுகாப்புத் துறை கண்காட்சியான டெபெக்ஸ்போ – 2018 வரும் 11-ம் தேதி முதல் 14-ம் தேதி வரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள திருவிடந்தை என்ற இடத்தில் நடைபெறுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் 12-ம் தேதி கண்காட்சியை முறைப்படி திறந்து வைக்கிறார். பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட் டோர் பங்கேற்கின்றனர்.

இதில், 671 பாதுகாப்புத் துறை தளவாட உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன. இதில், இந்திய நிறுவனங்கள் 517-ம், 154 வெளிநாட்டு நிறுவனங்களும் பங்கேற்கின்றன. மேலும், அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, இத்தாலி, தென் கொரியா உள்ளிட்ட 47 நாடுகளைச் சேர்ந்த பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்கின்றனர்.

இக்கண்காட்சியை முன்னிட்டு இந்திய விமானப் படை, கப்பல்படை மற்றும் ராணுவத்தினரின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. அத்துடன், இந்தியக் கடற்படையின் போர்க் கப்பல்களும் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். 14-ம் தேதி இக்கண்காட்சியை பொதுமக்கள் பார்வையிட அனுமதிக்கப்படுவர்.

இதற்காக, www.defexpoindia.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து அனுமதி பேட்ஜ் ஜைப் பெற வேண்டும். பொதுமக்கள் வந்து செல்வதற்கு வசதியாக பிராட்வே, அடையாறு, தாம்பரம் மற்றும் திருவான்மியூர் ஆகிய இடங்களில் இருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

