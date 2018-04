காவிரிக்காக அடுத்த கூட்டத்தொடரிலும் போராட்டம் நடத்துவோம் – தம்பிதுரை பேட்டி

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால், நாடாளுமன்றத்தின் அடுத்த கூட்டத்தொடரிலும் போராட்டம் நடத்துவோம் என துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறினார். #CauveryIssue #CauveryMangementBoard #Thambidurai

புதுடெல்லி: காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டு விவகாரத்தில், சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பின்படி, மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்காத விவகாரம், தமிழ்நாட்டில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தமிழகம் போராட்டக்களமாகி வருகிறது. நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது அமர்வை, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத பிரச்சினையால் அ.தி.மு.க. முடக்கி வருகிறது. இது தொடர்பாக அ.தி.மு.க. தலைவர்களில் ஒருவரும், நாடாளுமன்ற துணை சபாநாயகருமான தம்பிதுரை டெல்லியில் நேற்று நிருபர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:- காவிரி பிரச்சினையில், நாடாளுமன்றத்தில் நாங்கள் 20-வது நாளாக போராட்டம் நடத்தி உள்ளோம். இந்த போராட்டம் மேலும் தொடரும். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் மீண்டும் அடுத்த கூட்டத்தொடரிலும் இதே போராட்டத்தை நடத்துவோம். காவிரி மேலாண்மை வாரிய விவகாரத்தில் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது. காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் கோரிக்கைக்கு 1974-ம் ஆண்டில் இருந்தே மத்திய அரசுகள் செவி சாய்க்காமல்தான் இருந்து வருகின்றன. அதனால்தான் மக்கள், மாநில கட்சிகளுக்கு ஓட்டுப்போடுகிறார்கள். தேசிய கட்சிகளுக்கு வாக்கு அளிப்பது இல்லை. காவிரி பிரச்சினையில், மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைத்து, சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்பை செயல்படுத்தும் வரையில் எங்களது போராட்டம் தொடரும். மத்திய மந்திரி விஜய் கோயல் என்னை சந்தித்ததில் முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்லை. காலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டபோது அவர் என் வீட்டுக்கு வந்தார். டீ குடித்து விட்டு சென்றார். காவிரி போராட்டம் பற்றி எதுவும் பேசிக்கொள்ளவில்லை. தமிழக கவர்னர் புரோகித்தும் எனக்கு நண்பர்தான். அவரை மரியாதை நிமித்தமாகத்தான் சந்தித்தேன். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் பற்றி கவர்னரிடம் பேச முடியாது. மந்திரிகளிடம்தான் பேச முடியும். கவர்னருக்கு அதற்கான அதிகாரம் கிடையாது. புதுச்சேரி கவர்னருக்கு இருக்கும் அதிகாரம் வேறு. தமிழக கவர்னருக்கு உள்ள அதிகாரம் வேறு. தமிழகத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்குத்தான் அதிகாரம் உண்டு. திராவிடக் கொள்கை பிரகாரம், கவர்னரைவிட முதல்- அமைச்சருக்கே அதிக அதிகாரம் உள்ளது. கவர்னருக்கு அதிகாரம் இருப்பதாக நாங்கள் கருதவில்லை. அதனால்தான் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் பற்றி அவரிடம் பேசவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார். #CauveryIssue #CauveryMangementBoard #Thambidurai

Source: Maalaimalar

English summary

In the struggle for the next session of the Kaveri-thambidurai interview

If you do not set the Cauvery water management board next session of Parliament, we will struggle in TN