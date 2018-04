ராஜஸ்தானில் காந்தி சிலை சேதம்: 3 பேர் கைது

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மகாத்மா காந்தி சிலையை சேதப்படுத்திய விவகாரத்தில் 3 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

ராஜ்சமந்த் மாவட்டம் நாத்வாரா போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட ஹோலிமங்கரா காலனி யில் காந்தியின் மார்பளவுச் சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. கடந்த திங்கள்கிழமை இந்தச் சிலையை ஒரு கும்பல் சேதப்படுத்தியது. சிலைக்கு அருகில் அமைக்கப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் சிலையை சேதப்படுத்திய 3 பேரை நாத்வாரா போலீஸார் கைது செய்தனர் என்று ராஜ்சமந்த் மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி. மனோஜ்குமார் தெரிவித்தார்.

இந்த சிலையை நாத்வாரா நகராட்சி கடந்த 2008-ம் ஆண்டு நிறுவியது. – பிடிஐ

