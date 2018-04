ஜார்க்கண்ட் என்கவுன்ட்டரில் 5 நக்சலைட் பலி

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் லதேகார் மாவட்டம், செரன்டாக் வனப்பகுதியில் நக்சலைட்கள் கூடியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் அப்பகுதியை போலீஸார் மற்றும் சிஆர்பிஎப் படையினர் நேற்று அதிகாலை சுற்றி வளைத்தனர். அங்கிருந்த நக்சலைட்களை சரண் அடையுமாறு போலீஸார் எச்சரித்தனர். ஆனால் அவர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டதால் கூட்டுப்படையினர் பதில் தாக்குதல் நடத்தினர். இந்த மோதலில் 5 நக்சலைட்கள் கொல்லப்பட்டனர். இவர்களில் இருவர் அடையாளம் காணப்பட்டனர். அங்கிருந்து 5 துப்பாக்கிகள் கைப்பற்றப்பட்டன.

பாதுகாப்பு படையினர் அப்பகுதியில் தொடர்ந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

– பிடிஐ

Source: The Hindu

