சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்குஐஓபி வட்டி விகிதம் குறைப்பு

சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி (ஐஓபி) வட்டி விகிதங்களை குறைத்துள்ளது.

இது குறித்து அந்த வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

இந்தியாவில் 12 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்கிவரும் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு முதுகெலும்பு போல பங்காற்றி வருகின்றன. எனவே ஐஓபி இத்தகைய தொழில் நிறுவனங்களுக்காக பல்வேறு கடன் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

தற்போது இந்நிறுவனங்கள் பயன்பெறும் வகையில் வட்டி விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.2 கோடி வரையிலான கடனுக்கு வட்டி 0.50 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.2 கோடிக்கு மேல் நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டுக்கு ஏற்ப வட்டி 0.15 முதல் 0.90 சதவீதம் வரை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வங்கிக்கான கமிஷனும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ம் தேதிக்கு பிறகு பெறப்படும் அல்லது புதுப்பிக்கப்படும் கடன்களுக்கு குறைக்கப்பட்ட வட்டி விகிதம் பொருந்தும்.

இவ்வாறு செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Small, micro and medium enterprises niruvanangalukkumari interest rate reduction

Micro, small and medium enterprises for the Indian Overseas Bank (IOB) has reduced the interest rates.

