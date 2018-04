திருச்சி மாவட்டத்தில் 90% கடைகள் அடைப்பு : ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான வர்த்தகம் பாதிப்பு

திருச்சி: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கோரி திருச்சி மாவட்டத்தில் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அங்கு 90% கடைகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன. 70,000 கடைகள் அடைக்கப்பட்டதால் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான வர்த்தகம் பாதிக்கப்படுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

90% of the shops in trichy district bracket: RS.5 crore worth of business impact

