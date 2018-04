புதுச்சேரியில் தமிழக அரசு பேருந்து மீது கல்வீச்சு

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி இந்திராகாந்தி சிலை அருகே தமிழக அரசு பேருந்துகள் மீது கல்வீசித் தாக்கியுள்ளனர். மர்மநபர்கள் கல்வீசித் தாக்கியதில் பேருந்து கண்ணாடி உடைந்தது.

Source: Dinakaran

English summary

