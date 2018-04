தமிழகத்தில் 5-ஆவது நாளாக திமுக மறியல் போராட்டம்: கைது செய்ய போலீஸ் குவிப்பு

சென்னை: காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் தமிழகத்தில் 5-ஆவது நாளாக மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் மத்திய அரசு உருவாக்கவில்லை. கெடு முடிந்தும் மத்திய அரசு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் தமிழகம் கொந்தளிப்பில் உள்ளது. இந்நிலையில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை திமுக தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெற்றது. திமுகவினர் ரயில் மறியல் இந்நிலையில் திமுகவினர் நேற்று ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். திமுகவினர் நேற்று 4-ஆவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சென்னையில் 17 இடங்களில் போராட்டம் நடைபெற்றது. தாம்பரம், பல்லாவரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். திமுக அழைப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இன்று பந்த் போராட்டத்துக்கு திமுக அழைப்பு விடுத்துள்ளது. அதன்படி இன்று காலை 6 மணி முதல் கடைகள் மூடப்பட்டன. குறைந்த அளவிலான பேருந்துகளே இயக்கப்பட்டன. மற்ற மாநில பேருந்துகளும் தமிழக எல்லையிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. அண்ணா சாலையில் தமிழகத்தில் 5-ஆவது நாளாக திமுக மறியல் போராட்டம் நடத்தி வருகிறது. சென்னை அண்ணா சாலையில் மா சுப்பிரமணியன் தலைமையில் திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகள் மறியல் செய்து வருகின்றன. அவர்களை கைது செய்ய போலீஸார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். ரயிலை மறித்து போராட்டம் கடலூரில் கிள்ளை ரயில் நிலையத்தில் ரயிலை மறித்து திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அதுபோல் நெல்லை மாவட்டம் குருந்துறையார் ரயில் நிலையத்திலும், திருத்துறைப்பூண்டி அருகே விளக்குடி கடை வீதியில் உள்ள ரயில் நிலையத்திலும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: OneIndia

English summary

The DMK in Tamil Nadu and 5-days arrest police pickets: focus

Chennai: formation of the Cauvery water management board insisted that the DMK and allies in Tamil Nadu, 5-