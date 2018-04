இந்தோனேசியாவில் எண்ணெய் கசிவு தீப்பற்றி 4 பேர் பலி

இந்தோனேசியாவின் போர்னியோ தீவில் உள்ள துறைமுக நகரான பாலிக்பபன் நகரில் செமயாங் துறைமுகம் உள்ளது. இந்த துறைமுகத்தை ஒட்டியுள்ள கடற்பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை எண்ணெய்க் கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பற்றியதில் 4 மீனவர்கள் உயிரிழந்தனர். ஒருவரை காணவில்லை.

எண்ணெய் கசிவு தீப்பற்றியதில் நகரைச் சுற்றிலும் கரும்புகை சூழ்ந்தது. நகர மக்களுக்கு முகக்கவசம் விநியோகிக்கப்பட்டது. எனினும் 1300-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு சுவாசப் பிரச்சினைகள், தலைசுற்றல் மற்றும் வாந்தி ஏற் பட்டது.

பாலிக்பபன் நகரில் தற் போது அவசர நிலை அமலில் உள்ளது. இரு எண்ணெய் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து எண்ணெய் கசிவை அகற்றும் பணியில் துறைமுக நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளது.

In Indonesia, oil spill fire kills 4

