தமிழகம் ஸ்தம்பித்தது : ரயில் மற்றும் பேருந்து சேவை பாதிப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் திமுக உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகள் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அனைத்துக்கட்சியினர் மறியல் போராட்டத்தால் ரயில் மற்றும் பேருந்து சேவை முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Tamil Nadu crash: rail and bus service impact

Chennai: in most cases, the DMK in Tamil Nadu allies including rail pickets at edupattula