காவிரி விவகாரம் : திமுக தொண்டர்கள் தீக்குளிக்க முயற்சியால் பரபரப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காததை கண்டித்து திமுக தொண்டர்கள் தீக்குளிக்க முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காவிரி வாரியம் அமைக்க கோரி திருவாரூரில் பேரணி சென்றபோது, திமுக தொண்டர் மோகன் தீக்குளிக்க முயற்சித்துள்ளார். அதேபோல் ஈரோடு ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் போராட்டத்தின் போது தீக்குளிக்க முயன்ற திமுக தொண்டர் ஆறுமுகம் தீக்குளிக்க முயற்சித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The Cauvery issue: try to set himself alight by DMK volunteers excitement

Chennai: Tamil Nadu Cauvery Management Board set up at various places in not condemning the DMK volunteers performed jauhar