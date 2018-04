நாமக்கல் அருகே அனுமதியின்றி செயல்பட்ட மனநல காப்பகத்துக்கு சீல்

நாமக்கல்: நாமக்கல் அருகே அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வந்த மனநல காப்பகத்தை பூட்டி சீல் வைத்த அதிகாரிகள், அங்கிருந்த சிறுவர்கள் உள்பட 8 பேரை மீட்டனர். நாமக்கல் மாவட்டம் பொட்டிரெட்டிப்பட்டி கெஜகொம்பை கிராமத்தில், ராணி என்கிற எப்சிபா என்பவரின் வீட்டில் அனுமதியின்றி மனநல காப்பகம் நடத்தி வருவதாக கலெக்டர் ஆசியாமரியத்துக்கு புகார் வந்தது. இதையடுத்து கலெக்டர் உத்தரவின்படி, மாவட்ட மாற்றுதிறனாளிகள் நலஅலுவலர் சுப்ரமணி மற்றும் அலுவலர்கள், நேற்று கெஜகோம்பைக்கு சென்று அந்த மனநல காப்பகத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது, இரு அறைகள், இரண்டு குளியல் அறை, ஒரு கழிவறை உள்ள ஓட்டு கட்டடத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட 8 பேரை தங்க வைத்திருப்பது தெரியவந்தது. அவர்களுக்கு உணவு மட்டும் அளிக்கப்படுகிறது. போதுமான சுகாதார வசதிகள் எதுவும் இல்லை. ஒரே அறையில் தரையில் 8 பேரும் படுத்து தூங்குவதும், அவர்களை கவனித்துக்கொள்ள உதவியாளர் யாரும் இல்லை என்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், மனநலகாப்பம் நடத்த அரசின் முறையான அனுமதி எதுவும் பெறவில்லை. இதையடுத்து 8 பேரையும் மீட்ட அதிகாரி, ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அனுமதியின்றி செயல்பட்டு வந்த மனநல காப்பகத்தை பூட்டி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.

Source: Dinakaran

