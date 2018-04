தொடர்ந்து பின்தங்கும் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் : தேசிய தரவரிசையில் 90வது இடம்

சேலம்: தேசிய தரவரிசை பட்டியலில் கடந்த ஆண்டை விட பின்தங்கிய பெரியார் பல்கலைக்கழகம் 90வது இடத்தை பெற்றுள்ளது கல்வியாளர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் சார்பில், நாடு முழுவதும் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தேசிய தரவரிசை பட்டியலை ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. கல்வி நிறுவனங்களின் கற்றல் கற்பித்தல் செயல்பாடுகள், கட்டமைப்புகள், ஆய்வு மற்றும் தொழில் சார்ந்த செயல்பாடுகள், மாணவர் எண்ணிக்கை, தேர்ச்சி சதவீதம் மற்றும் பொதுமக்களின் கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. நடப்பாண்டு, பல்கலைக்கழகம், கல்லூரி, பொறியியல் கல்வி, மேலாண்மை படிப்பு உள்பட 6 துறைகளின் கீழ், தனித்தனியாக தரவரிசை பட்டியல் வெளியிட முடிவு செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 2,995 கல்வி நிறுவனங்களுக்கு, இந்த தரவரிசை பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு கல்வி நிறுவனங்களும், தங்களது நிறுவனங்கள் பற்றிய தகவல்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்தன. இதில், நாடு முழுவதிலும் இருந்து 779 பல்கலைக்கழகங்கள் பங்கேற்றன. அவற்றில், சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் 90வது இடத்தை பெற்றுள்ளது. கடந்த 2016ம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட பட்டியலில், 47 இடத்தை சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகம் பெற்றிருந்தது. ஆனால் கடந்த ஆண்டு பட்டியலில் 85வது இடத்தையே பெற முடிந்தது. இந்நிலையில் நடப்பாண்டு வெளியிடப்பட்ட பட்டியலில், சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு 90வது இடம் கிடைத்துள்ளது. ஆண்டுதோறும் பின்னடைவை சந்தித்து வருவது, கல்வியாளர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: Dinakaran

