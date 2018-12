புலந்த்சாகர்: உத்தரப் பிரதேசத்தின் புலந்த்சாகர் மாவட்டத்தில் பசுக் காவலர்கள் நடத்திய பயங்கர வன்முறையில் காவல் துறை ஆய்வாளர் உள்பட 2 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இதில் ஆய்வாளர் மிகக் கொடூரமாக சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

சயானா என்ற கிராமத்தில்தான் இந்தக் கலவரம். இன்று காலை கிராமத்திற்கு வெளியே 25 பசுக்களின் இறைச்சி குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை சிலர் பார்த்தனர். தகவல் பசுக் காவலர்களுக்குச் செல்ல ஊரே கூடியது. அனைவரும் பெரும் வன்முறையில் இறங்கினர்.

சிலர் அந்த இறைச்சியை டிராக்டரில் போட்டு சிங்க்ராவதி காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே கொண்டு வந்து கொட்டினர். பின்னர் காவல் துறை நிலையம் மீது தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர். குறிப்பிட்ட மதத்தைச் சேர்ந்த சிலரைக் கைது செய்யக் கோரி வன்முறையில் குதித்தனர். காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே இருந்த வாகனங்களையும் அவர்கள் தாக்கி தீயிட்டுக் கொளுத்தினர்.

நிலைமை மோசமடையவே பெருமளவில் காவல் துறையினர் வரவழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தடியடி நடத்தி, கண்ணீர்ப் புகை குண்டுகளை வீசி கலைக்கப் பார்த்தனர். ஆனால் நிலைமை கட்டுக்கடங்காமல் போனது. இந்த நிலையில் ஆய்வாளர் சுபோத் குமார் சிங்கை ஒரு கும்பல் குறி வைத்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டது.

Horrific, Subodh Kumar Singh SO @Uppolice of Syana, Bulandshahr shot & killed by mob. Eye witness claim they heard 11 fire shots. pic.twitter.com/nEZEwHfQ5c

— Sanjay Bragta (@SanjayBragta)

December 3, 2018