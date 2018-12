சோனியா காந்திக்கு பிறந்த நாள்: பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் வாழ்த்து

புதுடெல்லி:

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான சோனியா காந்திக்கு இன்று பிறந்த நாள். 73-வது வயதிற்குள் அடியெடுத்து வைக்கும் அவருக்கு, பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

Best wishes to Smt. Sonia Gandhi Ji on her birthday. I pray for her long and healthy life.

— Narendra Modi (@narendramodi)

December 9, 2018