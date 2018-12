ம.பியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர முடிவு.. இரவே ஆளுநரை சந்திக்க திட்டம்!

oi-Shyamsundar I

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோர முடிவு செய்துள்ளது.

மத்திய பிரதேச தேர்தல் முடிவுகள் மிகவும் பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அங்கு காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே கடுமையான போட்டி நிலவுகிறது.

மத்திய பிரதேசத்தில் மொத்தம் 230 தொகுதிகள் உள்ளது. மெஜாரிட்டி பெற 116 தொகுதிகள் தேவை. இதில் இப்போதுவரை காங்கிரஸ் பாஜக இரண்டு கட்சிகளும் மெஜாரிட்டி பெறுவதற்கான இடங்களில் வெற்றிபெறவில்லை.

தற்போதைய நிலவரங்கள் படி மத்திய பிரதேசத்தில், பாஜக 109 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. காங்கிரஸ் 114 தொகுதியில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

Congress party seeks an appointment late tonight with the Governor to stake their claims to form the govt in Madhya Pradesh. The party has sought appointment by sending an email and a fax too. #MadhyaPradeshElections pic.twitter.com/QEBb5qotuA

— ANI (@ANI)

December 11, 2018