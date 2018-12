இஸ்ரோவில் தீ விபத்து… உடனடியாக தீ அணைக்கப்பட்டதால் விபத்து தவிர்ப்பு

oi-Alagesan

அகமதாபாத்: குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் இஸ்ரோ அலுவலக உள் வளாகத்தில் தீவிபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

அகமதாபாத்தில் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ செயல்பட்டு வருகிறது. இங்குள்ள ஸ்பேஸ் அப்ளிகேசன்ஸ் சென்டரின் ஸ்டோர் ரூமில் இந்த தீவிபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

சம்பவம் குறித்து அறிந்தயுடன் 5 தீயணைப்பு வாகனங்களில் வீரர்கள் வந்தனர். ஒரு மணிநேரத்திற்குள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். தீ விபத்தினால் உயிரிழப்போ, யாருக்கும் காயங்கலோ ஏற்படவில்லை என முதற்கட்டத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது.

Fire has been doused and the entire premises is safe and secure: Municipal Commissioner, Ahmedabad on fire at Space Applications Centre (ISRO) #Gujarat pic.twitter.com/SW7ROEcEYC

— ANI (@ANI)

May 3, 2018