பஞ்சமி நிலம் கிடைத்த வரலாறு! – ரவிக்குமார்17 நிமிட வாசிப்புதலித் மக்கள் எப்போதுமே நிலமற்றவர்களாக இருந்ததைப் போன்ற ஓர் எண்ணம் பொதுப் புத்தியில் பதிய வை…

தலித்துகளும் நிலமும்! பகுதி – 4

தலித் மக்கள் எப்போதுமே நிலமற்றவர்களாக இருந்ததைப் போன்ற ஓர் எண்ணம் பொதுப் புத்தியில் பதிய வைக்கப்பட்டுள்ளது. அது உண்மையல்ல. 1772ஆம் ஆண்டில் பெர்னார்டு என்பவர் செங்கல்பட்டு பகுதியில் நிலம், விவசாயம், மக்கள்தொகை உள்ளிட்ட விவரங்களைக் கணக்கெடுப்புச் செய்து அவற்றை ஓலைச் சுவடிகளில் எழுதிப் பாதுகாத்து வைத்தார். தற்போது தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் பாதுகாப்பில் இருக்கும் அந்தச் சுவடிகளிலிருந்து திருப்போரூர் மற்றும் வடக்குப்பட்டு ஆகிய இரண்டு பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவரங்கள் மட்டும் தொகுக்கப்பட்டு ஆங்கிலத்தில் நூலாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது ( M.D.Srinivas, T.G.Paramasivam, T.Pushkala (Ed) 2001)

திருப்போரூர், வடக்குப்பட்டு, செங்கல்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த 1,910 கிராமங்களின் விவரங்கள் அதில் உள்ளன. அந்தக் கிராமங்களில் இருந்த மொத்த நிலம் 7.8 லட்சம் காணி. அதில் 1.2 லட்சம் காணி மலை, ஆறுகள் மற்றும் எதற்கும் பயன்படாத களர் நிலம். அதில் காடு, மலை, குடியிருப்பு, நீர்நிலைகள், தரிசு எல்லாம் போக விவசாயம் செய்யப்பட்டது 3.8 லட்சம் காணி (ஒரு காணி என்பது 1.33 ஏக்கர்). நஞ்சை விவசாயம் 2.4 லட்சம் காணியிலும், மீதமிருந்த நிலத்தில் புஞ்சை விவசாயமும் செய்யப்பட்டது.

மேலாய்வு செய்யப்பட்ட 1,910 கிராமங்களில் 1,550 கிராமங்களில்தான் மக்கள் வசித்தனர். அவற்றில் 65,000 குடும்பங்கள் இருந்தன. அவற்றுள் சுமார் 33,000 குடும்பங்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தன. விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்த குடும்பங்களை சாதிவாரியாகவும் பெர்னார்டு கணக்கெடுப்புச் செய்திருக்கிறார். 7,400 வேளாளர் குடும்பங்கள், 9,700 வன்னியர் குடும்பங்கள், 11,000 தலித் (பறையர்) குடும்பங்கள், 2,400 ரெட்டி கம்மாவார் குடும்பங்கள், 2,600 இடையர் குடும்பங்கள். தலித் மக்களே எண்ணிக்கை அடிப்படையிலும், விவசாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததிலும் அதிகமாக இருந்தனர் என்பது இந்தக் கணக்கெடுப்பிலிருந்து தெரிகிறது. குடியிருப்புகளிலும்கூட பறையர் சமூகத்தவரின் வீடுகள் மிகவும் விஸ்தாரமாக இருந்ததை இந்தக் கணக்கெடுப்பு காட்டுகிறது.

அப்படி வளமாகவும், சுய மரியாதையோடும் வாழ்ந்த பறையர் சமூகத்தவர் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் நிலக் கொள்கைகளின் காரணமாகவே நிலமற்ற கூலிகளாக மாற்றப்பட்டார்கள். எந்த பிரிட்டிஷ் அரசின் கொள்கை அவர்களை நிலமற்றவர்களாக்கியதோ, அதே பிரிட்டிஷ் அரசின் கொள்கையில் நடந்த மாற்றம்தான் அவர்களுக்குக் கொஞ்சம் நிலமும் வீட்டு மனைகளும் கிடைப்பதற்கு வழிசெய்தது. அதற்குக் கருவியாக இருந்தது திரெமென் ஹீரின் அறிக்கையாகும்.

திரெமென் ஹீரின் அறிக்கையும் ரெவின்யூ போர்டின் அநீதியும்!

திரெமென் ஹீர் தனது அறிக்கையில் முன்வைத்த பரிந்துரைகளைப் பரிசீலித்த ரெவின்யூ போர்டு தரிசு நிலங்களின் மீது பட்டாதாரர்களுக்கு உள்ள உரிமை 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைமுறையில் உள்ளதாகும். அதனால் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்பட்டதாகப் புகார் வரவில்லை. எனவே, அதை மாற்றத் தேவையில்லை என்று கூறியது.

“மிராசுதாரர்களுக்கு அவர்களது கிராமத்தில் இருக்கும் தரிசு நிலம் அனைத்தின் மீதும் உரிமை இருக்கிறது. மிராசி கிராமங்களில் இருக்கும் தரிசு நிலத்தின்மீது அவர்களுக்குத்தான் முன்னுரிமை. மிராசி அல்லாத கிராமங்களில் நிலம் யாருக்குச் சொந்தமாக உள்ளதோ அவர்களுக்கு முன்னுரிமை தரப்படவேண்டும். எனவே, அதில் மாற்றம் செய்யத் தேவையில்லை. செங்கற்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற தொழிலாளர்களைப் போலத்தான் பறையர் சமூகத்தவரும் உள்ளனர். எனவே, அவர்களுக்கென்று சிறப்பு உரிமை எதுவும் தருவது தேவையற்றது. மிராசி உரிமைப்பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ள பரிந்துரை ஏற்கத் தக்கதல்ல” என ரெவின்யூ போர்டு தெரிவித்தது.

“பறையர் குடியிருப்புகள் தொடர்பாகக் கூறப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளும் ஏற்கத்தக்கவை அல்ல. அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள இடங்களில் மண்ணின் தன்மை மோசமாக இருக்கிறது. அங்கு குடியிருப்புகளை அமைக்க முடியாது. அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருப்பதைப்போல பறையர்களுக்கோ, அவர்களைப் போன்ற வேறு வகுப்பினருக்கோ சலுகை அளித்தால் அது எதிர்மறை விளைவையே ஏற்படுத்தும்” என்று ரெவின்யூ போர்டு கருத்து தெரிவித்தது.

ஜமீன்தார்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் குத்தகைதாரர்களாக இருக்கும் பறையர்களுக்குச் சலுகைகள் சிலவற்றை அளிக்கலாம் என்ற பரிந்துரையையும் ரெவின்யூ போர்டு நிராகரித்துவிட்டது.

ஓர் எஜமானருக்குக் கீழ் வேலை செய்யும் கூலிகள் அந்த எஜமானரோடு செய்துகொண்ட ஒப்பந்தம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த ரெவின்யூ போர்டு அதில் ஆட்சேபம் தெரிவிக்க எந்தக் காரணமும் இல்லை. ஏனெனில், அத்தகைய ஒப்பந்தங்கள் சட்டபூர்வமானவை அல்ல என்று கூறியது.

மிராசி மற்றும் மிராசி அல்லாத கிராமங்களில் இருக்கும் புறம்போக்கு நிலங்கள் யாவும் அரசாங்கத்துக்கு உரிமையானவை. எனவே, அதுபற்றி தனியாக சட்டம் எதுவும் இயற்றத் தேவையில்லை. அத்தியாவசியம் எழுந்தால் அந்த நிலங்களில் சிறிதளவை பறையர்கள் வீடுகட்டிக் கொள்வதற்குக் கொடுக்கலாம் என்று ரெவின்யூ போர்டு கூறியது.

நியாயம் வழங்கிய பிரிட்டிஷ் அரசு!

ரெவின்யூ போர்டின் ஆட்சேபங்களை பிரிட்டிஷ் அரசு ஏற்கவில்லை. மாறாக, திரெமென் ஹீர் அறிக்கையைப் பரிசீலித்து பிரிட்டிஷ் அரசின் வருவாய்த்துறை 1892ஆம் ஆண்டு அரசாணை ஒன்றைப் பிறப்பித்தது. மிராசுதாரர்களுக்கு தரிசு நிலங்களின் மீது இருப்பதாக ரெவின்யூ போர்டு சொன்ன முழு முதலான உரிமையை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர்களது முன்னுரிமையை மீறி தேவைப்பட்டால் அரசாங்கம் தரிசு நிலத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம், மிராசுதாரர்கள் பறையர்களின் குடியிருப்பைக் காலி செய்யச் சொன்னால் வீடற்ற நிலைக்கு ஆளாக்கப்படும் பறையர்களுக்கு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலையிட்டு புறம்போக்கு நிலத்திலோ அல்லது நிலத்தை வாங்கியோ வீட்டுமனைகள் வழங்கவேண்டும்” என்று அரசு அந்த ஆணையில் குறிப்பிட்டது. அதுமட்டுமின்றி காலிசெய்ய வைத்த மிராசுதார்கள் குறித்து அரசாங்கத்துக்குத் தகவல் தெரிவித்து அவர்கள் மீது நீதிமன்றத்தின் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு ஆணையிட்டது.

மிராசுதாரர் அல்லாதவர்களுக்கும் பறையர்களுக்கும் நிலம் வாங்கவும், அதில் விவசாயம் செய்யவும் வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும். அரசாங்கம் பிறரிடமிருந்து கைப்பற்றிய நிலங்களை அவர்களுக்கு ஒதுக்கலாம் என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டது.

1892ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பிறப்பித்த அரசாணை, பறையர் உள்ளிட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அரசு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எவை என்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிகளாக அமைந்தன. செங்கல்பட்டு மாவட்ட கலெக்டருக்கு அரசு பிறப்பித்த உத்தரவில் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் அரசுக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் எவை என்கிற பட்டியலையும் எங்கெங்கு பறையர் குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும் என்கிற பட்டியலையும் விவசாயத்துக்குப் பயன்படக்கூடிய நிலங்கள், எவ்வளவு இருக்கின்றன என்கிற விவரங்களையும் உடனடியாக அளிக்கும்படி பணிக்கப்பட்டது.

1902ஆம் ஆண்டு முதல் 1918ஆம் ஆண்டு வரை…

1902ஆம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பிறப்பித்த உத்தரவு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கும் தரிசு நிலங்களைக் கொடுப்பதற்கு அதுவரையில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்த விதிகளை ஒதுக்கிவைத்துவிட்டு பறையர்களுக்கு அவற்றைக் கொடுக்கலாம் என்று கூறியது. 1909ஆம் ஆண்டு பிறக்கப்பட்ட இன்னோர் அரசாணை தரிசு நிலங்களுக்காக மிராசுதார்களிடமிருந்து ’சுதந்திரம்’ என்னும் வரி வசூலிப்பதை நிறுத்தும்படி கூறியது. இந்தச் சூழலில்தான், மிராசு கிராங்களில் உள்ள அனைத்து நிலங்களும் மிராசுதாருக்கு சொந்தம் என்கிற நடைமுறை சட்டவிரோதமானதென 1911ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது.

தரிசு நிலங்களை வழங்கும்போது அதுவரையில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வந்த அண்டைபாத்தியம் என்ற உரிமை ஒழிக்கப்பட்டு அந்தக் கிராமத்தில் வசிக்கும் எவரும் அந்த நிலத்தை வாங்குவதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று 1918ஆம் ஆண்டு புதிய விதி ஒன்றை பிரிட்டிஷ் அரசு உருவாக்கியது. இப்படியாக, 1893ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மிராசுதாரர்களுக்கும், பட்டாதாரர்களுக்கும் இருந்துவந்த முன்னுரிமைகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பறையர் சமூகத்து மக்கள் நிலங்களை வாங்குவதற்கு வழி காணப்பட்டது. 1918ஆம் ஆண்டு பறையர் சமூகத்தவருக்கு விவசாயம் செய்யவும், குடியிருக்கவும் ஏராளமான தரிசு நிலங்களை அரசு ஒதுக்கியது. இந்த மக்களுக்காகப் பணி செய்து வந்த மிஷனரிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களை அரசு அந்த மக்களுக்காக ஒதுக்கீடு செய்தது.

பஞ்சமி நிலங்கள்!

இப்படியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு, 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவின் விவசாயத்துக்கான ராயல் கமிஷனின் முன்பு சாட்சியம் அளித்த அன்றைய லேபர் கமிஷனர் ஜார்ஜ் பட்டிசன் என்பவர் சென்னை மாகாணம் முழுவதும் பறையர்களுக்காக 1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் வழங்கப்பட்டதென தெரிவித்தார். அது 1927-28இல் 2 இலட்சத்து 37 ஆயிரம் ஏக்கராக உயர்ந்தது. 1930-31இல் 3இலட்சத்து 43 ஆயிரம் ஏக்கர், அவ்வாறு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக லேபர் டிபார்ட்மென்டின் வருடாந்திர அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் பறையர் சமூகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட தரிசு நிலங்கள் பெரும்பாலும் புஞ்சை நிலங்கள் ஆகும். அவை வறட்சியான மாவட்டங்களிலேயே அதிகமாக வழங்கப்பட்டன. வடஆர்க்காடு மற்றும் தென்னார்க்காடு மாவட்டங்களில்தான் அதில் 60 சதவிகிதம் நிலம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. நஞ்சை விவசாயம் செய்யப்படும் தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி முதலான மாவட்டங்களில் மிகக் குறைவான அளவுக்கே நிலம் வழங்கப்பட்டது.

பிரிட்டிஷ் அரசால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த நிலங்கள் தவிர பறையர் சமூகத்தவருக்கு வேறு நிலமே இருந்ததில்லை என்று எவரும் எண்ணிவிடக் கூடாது. பிரிட்டிஷ் அரசு வழங்கிய இந்த நிலம் பறையர் சமூகத்தவர் அப்போது வைத்திருந்த நிலத்தில் வெறும் 10 விழுக்காடு மட்டும்தான்.

மாவட்டம் – வழங்கப்பட்ட நிலத்தின் அளவு ( ஏக்கரில்)

வடஆர்க்காடு – 56,560

தென்னார்க்காடு – 22,968

செங்கல்பட்டு – 5,683

கோயம்புத்தூர் – 9,003

மதுரை – 6,748

நீலகிரி – 27

ராமநாதபுரம் – 5,703

சேலம் – 9,456

தஞ்சாவூர் – 980

திருநெல்வேலி – 4,386

திருச்சிராப்பள்ளி – 6,782

(ஆதாரம்: அரசாணை எண் 3218 எல். 21.12.1931.பொதுப்பணி மற்றும் தொழிலாளர் துறை)

இப்படி வழங்கப்பட்ட நிலங்களே பஞ்சமி நிலங்கள் என அறியப்பட்டன. அவற்றில் தலித் மக்கள் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் மிராசுதார்களும், சாதியவாதிகளும் பல்வேறு வழிகளில் இடையூறு செய்தனர். அப்படித் தடுக்கப்பட்டதால் விவசாயம் செய்ய முடியாமல் கிடந்த நிலங்களைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் பிறரால் பறிக்கப்பட்டன

வீட்டு மனைகள்!

வீட்டு மனை வழங்குவதில் 1931ஆம் ஆண்டு வரை நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தது. 67,000 மனைப் பட்டாக்கள் அந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்டன. ஆனால், சென்னை மாகாணத்தில் அப்போது இருந்த 12 லட்சம் தலித் குடும்பங்களின் தேவையோடு ஒப்பிடும்போது அந்த வீட்டுமனை பட்டாக்கள் 5 சதவிகிதத் தேவையைக்கூட நிறைவு செய்யவில்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

கல்வி

பறையர்களுக்கான கல்வி வழங்கும் முயற்சியில் குறிப்பிட்டத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது.1892-19க்கு இடையில் கல்வி பயிலும் பறையர் சமூக மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 30,000த்திலிருந்து ஒன்றரை லட்சமாக உயர்ந்தது. பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை 1,400லிருந்து 5,000ஆக அதிகரித்தது. அந்த காலக்கட்டத்தில் பிற சமூகங்களிலிருந்து கல்வி பயின்று மாணவர்களின் சதவிகிதம் 3%, பறையர் சமூகத்திலிருந்து கல்வி பயின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 2% ஆகும்.

கூட்டுறவு சங்கங்கள்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பறையர் சமூகத்தின் முன்னேற்றத்துக்காகப் பல்வேறு கூட்டுறவு சங்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 1931ஆம் ஆண்டில் அவர்களுக்கென பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களின் எண்ணிக்கை 2,000 ஆகும்.

பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் இப்படி தமது போராட்டங்களால், முயற்சியால் முன்னேறி வந்த தலித் மக்களின் நிலை சுதந்திர இந்தியாவில் எப்படி இருக்கிறது? அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பஞ்சமி நிலங்களின் தற்போதைய நிலை என்ன?

பயன்பட்ட நூல்கள் :

Haruka Yanagisawa ( 1996 ) A Century Of Change – Caste and Irrigated Lands in Tamilnadu 1860s-1970s,Manohar, New Delhi

M.D.Srinivas, T.G.Paramasivam, T.Pushkala (Ed) 2001: Thirupporur and Vadakkuppattu – Eighteenth Century Locality Accounts, Chennai, Centre for Policy studies

(கட்டுரையாளர் : ரவிக்குமார் – கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர், அரசியல், இலக்கிய விமர்சகர். ‘மணற்கேணி’ ஆய்விதழின் ஆசிரியர், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர்.)

