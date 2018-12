ராகுல் காந்தி வெட்கமே இல்லாமல் பொய் சொல்பவர்.. அமில வார்த்தைகளை வீசிய குஜராத் முதல்வர் விஜய் ரூபானி

oi-Keerthi Arunachalam

அகமதாபாத்: குஜராத்தை அவமானப்படுத்தும் வகையில் பேசி வரும் ராகுல்காந்தி, ஒரு வெட்கமில்லாத பொய்யர் என்று குஜராத் முதல்வர் விஜய் ரூபானி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத்தின் காந்திநகரில் ஜனவரி 18 முதல் 20 ஆம் தேதி வரை தொழில் முதலீட்டாளர் உச்சி மாநாடு நடைபெற உள்ளது. கடந்த முறை இது போன்ற மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரிட்டன், குஜராத் தொழில் முதலீட்டாளர் மாநாடு 2019ம் ஆண்டு பங்கேற்பதில் இருந்து விலகிகொண்டதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி ட்விட்டரில் குறை கூறி பதிவிட்டிருந்தார்.

அவருக்கு பதிலளித்து குஜராத் முதல்வர் ரூபானி ட்விட்டரில் பதில் அளித்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

Such a shameless liar you are Rahul Gandhi. This time Vibrant Gujarat is seeing even more participation. Here are the facts:https://t.co/BWYLWDF6Bt

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp)

December 30, 2018