1,078 மீட்டர் நீளத்தில் சானிட்டரி நாப்கின்கள்: பெங்களூரு மருத்துவர்கள் கின்னஸ் சாதனை

அகில இந்திய மகப்பேறியல் மற்றும் பெண் பாலுறுப்பியல் மருத்துவர்களின் 62-வது மாநாடு (All India Congress of Obstetrics and Gynaecology) பெங்களூருவில் கடந்த 9-ம் தேதி தொடங்கியது.

அந்த அமைப்பின் தலைவர் ஹேமா திவாகர் தலைமையில், 3 நாட்கள் நடந்த இம்மாநாட்டில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 1,500 மகப்பேறியல் மற்றும் பெண் பாலுறுப்பியல் மருத்துவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதில், பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் சுகாதாரத்துடன் இருக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும், சானிட்டரி நாப்கின் பயன்படுத்துவது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காகவும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன‌.

இதன் ஒரு பகுதியாக, 10 ஆயிரத்து 105 சானிட்டரி நாப்கின் பேட்கள், 1,078 மீட்டர் நீளத்துக்கு கர்ப்பப்பை வடிவில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. 7.30 மணி நேரத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த நீளமான சானிட்டரி நாப்கின் வரிசையானது தற்போது கின்னஸ் சாதனையில் இடம் பெற்றுள்ளது.

இதுகுறித்து அகில இந்திய மகப்பேறியல் மற்றும் பெண் பாலுறுப்பியல் மருத்துவர்கள் அமைப்பின் தலைவர் ஹேமா திவாகர் கூறியதாவது:பெண்களைப் பொறுத்தவரையில், அவர்களின் கர்ப்பப் பை பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது என்பதை விளக்கும் வகையில் இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டோம். இதற்கான சான்றிதழ் விரைவில் கிடைக்கும் என நம்புகிறேன்.

சானிட்டரி நாப்கினை பயன்படுத்தாவிடில் பெண்கள் ஏராளமான பால்வினை, சிறுநீரக தொற்று நோய்களால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

தேசிய குடும்ப நல அமைப்பு சார்பில் கடந்த 2017-ல் வெளியிடப்பட்ட புள்ளி விவரத்தின்படி, நாட்டில் 15 முதல் 24 வயது வரையிலான பெண்களில் 58 சதவீதத்தினர் மட்டுமே சானிட்டரி நாப்கினை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இந்த நிலையை மாற்ற சானிட்டரி நாப்கின் பயன்பாட்டை நூறு சதவீதமாக உயர்த்தினால், பெண்களுக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்படும் பிரச்சினைகளின் சதவீதம் கணிசமாக குறையும். குடும்ப பிரச்சினைகளும் பன்மடங்கு குறையும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

