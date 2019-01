கவனமாக வேலை பாருங்கள்.. கீழே விழுந்த பத்திரிக்கையாளரை தூக்கிவிட்ட ராகுல்.. மிகுதியாக பகிரப்பட்ட காணொளி!

oi-Shyamsundar I

புவனேஷ்வர்: புவனேஷ்வர் விமான நிலையத்தில் சாலை தடுப்பில் தவறி விழுந்த புகைப்பட நிருபரை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வேகமாக வந்து தூக்கும் காணொளி வைரலாகி உள்ளது.

காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தற்போது லோக் சபா தேர்தல் பணிகளில் ஈடுப்பட்டு வருகிறார். பிரியங்கா காந்தி அரசியலுக்கு வந்த பின் உத்தர பிரதேசம் மீது கவனம் செலுத்துவதை குறித்துவிட்டு அவர் மற்ற பகுதிகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக இன்று ஒடிஷா சென்றார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி.புவேனஸ்வர் விமான நிலையம் வந்த அவர் நாளையில் இருந்து பிரச்சாரம் செய்ய உள்ளார்.

#WATCH Congress President Rahul Gandhi checks on a photographer who tripped and fell at Bhubaneswar Airport, Odisha. pic.twitter.com/EusYlzlRDn

— ANI (@ANI)

January 25, 2019