ஃப்ரீயா லீவு.. ஜாலியா டேட்டிங்.. காதலனோடு ரவுண்டடிக்க செம ஆபர்.. இது சீனத்து கலகல!

பெரிசா பலன் இல்லை

இதுகுறித்து “Leftover Women” and “Betraying Big Brother: The Feminist Awakening in China” என்ற புத்தகத்தை எழுதிய ஆசிரியர் லெடா ஹொங் ஃபின்ச்சர் சொன்ன கருத்து என்னவென்றால்: “25 முதல் 30 வயதில் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கின்ற பெண்களை முத்திரை குத்துவதற்கு சீன அரசின் திட்டமிட்ட பரப்புரை பிரசாரம் இது என்றும், கல்வி கற்ற பெண்கள் திருமணம் செய்து, பின்னர் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து வாழ்வதற்கு அரசு எடுக்கின்ற முயற்சிகளின் ஒரு பகுதி என்றாலும் பெரிய அளவில் ஒன்றும் இதில் பலன் தராது” என்கிறார்.