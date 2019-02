பணிப்பெண்களுக்கு மீட்சி உண்டா?16 நிமிட வாசிப்புஇந்தியாவில் வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்களின் நிலையானது சமூக-பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வின் மற்றுமொரு முகம்

நா. ரகுநாத்

உலக நாடுகளில் ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் நேரத்தை எந்தெந்த வேலைகளுக்குச் செலவிடுகின்றனர் எனும் ஆய்வு ஒன்றை Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) எனப்படும் 36 உலக நாடுகளின் அரசுகள் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கான பன்னாட்டு நிறுவனம் 2014ஆம் ஆண்டில் மேற்கொண்டது. அந்த ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் தந்த அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களில் இந்திய நிலவரம் குறித்த தகவல்கள் மிகவும் வேதனை அளிக்கக்கூடியவையாக உள்ளன.

இந்தியப் பெண்கள் வாரம் ஒன்றுக்குச் சராசரியாக 35 மணி நேரம் வீட்டு வேலை பார்ப்பதாகவும், ஆண்கள் ஒரு வாரத்தில் வெறும் 2 மணி நேரமே வீட்டுவேலை பார்ப்பதாகவும் அந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. இந்த ஆய்வில் இடம் பெற்ற 24 நாடுகளில், இந்தியாவில் வாழும் பெண்கள்தான் அதிக நேரம் வீட்டு வேலையில் ஈடுபடுவதும் தெரியவருகிறது. காலங்காலமாகத் தாய்க்குலத்தைத் தியாகத்தின் திருவுருவமாகப் போற்றி, வீட்டிற்குள் அடைத்துவைத்து அவர்களைப் பாதுகாத்த ஆணாதிக்கச் சமுதாயம் ஆயிற்றே!

இந்தியாவின் உழைப்பாளர்களில் பெண்களின் பங்கு குறைவாக உள்ளது எனப் பன்னாட்டுத் தொழிலாளர் அமைப்பின் (International Labour Organization – ILO) தரவுகள் கூறுகின்றன. உழைக்கும் வயதில் உள்ள பெண்களில், 27 விழுக்காடு பெண்களே வேலை பார்க்கவோ அல்லது வேலை தேடவோ செய்கிறார்கள். வேலை என்பது பெரும்பான்மையான பெண்கள் நாள்தோறும் பார்க்கும் வீட்டு வேலைகளைக் குறிக்காது என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். ஒருவர் வேலை செய்து ஊதியம் பெற்றால்தான் தேச மொத்த உற்பத்தியின் (GDP) வளர்ச்சிக்குப் பங்களிப்பதாகவும், பொருளாதாரத்திற்குப் பயனுள்ளவராகவும் கருதப்படுவார். வீட்டு வேலையை ஒரு வேலை என்றே இந்த தேசம் மதிக்காதபோது அவற்றைச் செய்யும் பெண்களுக்கு ஊதியம் ஏது?

‘அன்போடும் பாசத்தோடும் அம்மா செய்யும் வேலைகளுக்கு ஊதியம் தருவதா?’ என்ற கேள்வியைப் பலர் எழுப்பக்கூடும். இங்குதான் நாம் முக்கியமான ஒரு வேறுபாட்டைக் கவனிக்க வேண்டும். பெண்கள் தங்களுடைய வீட்டில் செய்யும் வீட்டு வேலைகள் ‘வேலை’ என்று கணக்கில் கொள்ளப்படுவது இல்லை. ஆனால், அதே வேலைகளை பல ஏழைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அம்மாக்கள், மேட்டுக்குடி மக்களின் வீடுகளில் பணிப்பெண்ணாக செய்து ஊதியம் பெற்றால்தான் அவர்கள் வீட்டில் அடுப்பு எரியும்.

பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்பவர்கள் ‘சந்தை’ வழியே வீட்டு வேலை செய்ய அமர்த்தப்படுவதால் அவர்களுக்கு ஊதியம் கிடைக்கிறது என்னும் விளக்கம் தரப்படுகிறது. இவர்கள் காசுக்காக அடுத்தவர் வீட்டில் செய்யும் வேலையைத் தன் வீட்டிலும் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. பணிப்பெண்ணாக இருப்பவர்கள் தங்கள் வீட்டில் பணிப்பெண் வைத்துக் கொள்வதில்லை!

பொருளாதார வளர்ச்சி: மேட்டுக்குடியினரும் பணிப்பெண்களும்

2015ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவின் மொத்த தொழிலாளர்களில், உழைக்கும் வயதில் இருக்கும் பெண்களின் பங்கு 22 விழுக்காடு; சேவைத் துறையில் அவர்களின் பங்கு வெறும் 16 விழுக்காடு. ஆனால், அந்த சேவைத் துறையின் ஒரேயொரு வேலைப் பிரிவில் மட்டும் இவர்களின் பங்கு 59 விழுக்காடு – “பணிப்பெண்” எனும் வேலைப் பிரிவு, 2004ஆம் ஆண்டில் 70 விழுக்காடாக இருந்தது, இன்று 59 விழுக்காடாகக் குறைந்திருப்பது ஆறுதலான செய்தி என்றாலும், இன்றும் இத்தனை பெண்கள் பணிப்பெண்களாக இருப்பது, ஆண்டான்-அடிமை காலத்துச் சமூக-பொருளாதார ஏற்பாடு நவீனத்துவம் எனும் சாயம் பூசிக்கொண்டு நம்முடைய வீடுகளுக்குள்ளேயே இயங்கிவருகிறதா எனும் கேள்வியை எழுப்புகிறது.

இந்தக் கேள்விக்கான பதிலைத் தேடும் நோக்கத்தோடு கிளம்பி, அந்த ஆய்வுப் பயணத்தின் முடிவில் மேட்டுக்குடியினருக்கும் அவர்கள் வீட்டில் பணிப்பெண்ணாக வேலை செய்பவருக்கும் இடையே சாதி, பொருளாதாரக் காரணிகளால் உருவாகும் சமமற்ற உறவைப் பற்றி கதிகலங்க வைக்கும் கதையாடலை “Maid in India: Stories of Opportunity and Inequality Inside Our Homes” எனும் புத்தகத்தில் த்ரிப்தி லஹிரி எனும் பத்திரிகையாளர் நமக்கு அளித்துள்ளார். அந்தக் கதையாடலின் முக்கிய அம்சங்களைச் சுருக்கமாகப் பார்ப்போம்.

1991ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட தனியார்மயமாக்கல், உலகமயமாக்கல் எனும் சக்திகள் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளன. இது நாட்டு மக்கள் அனைவரும் செழிப்பான வாழ்க்கை வாழ வழிவகுக்கவில்லை. காரணம், இந்தியா போன்ற படிநிலை சமுதாயத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்போது, ஏற்கனவே செல்வம், செல்வாக்கு, அதிகாரம் படைத்தவர்களே அந்த வாய்ப்புகளைப் பெரிய அளவில் கைவசப்படுத்தி அவற்றின் பலனை அனுபவிப்பர்.

Oxfam எனும் தன்னார்வ நிறுவனம் மேற்கொண்ட ஆய்வின்படி 2016இல் மேல்தட்டில் இருக்கும் 1 விழுக்காடு பணக்காரர்கள், இந்திய நாட்டின் மொத்த தனிநபர் சொத்து மதிப்பில் 58 விழுக்காட்டிற்குச் சொந்தக்காரர்களாக இருந்தனர். அடித்தட்டில் உள்ள 70 விழுக்காட்டினரிடம் வெறும் 7 விழுக்காடு செல்வம் மட்டுமே இருந்தது. 2014இல் நாட்டின் வருமானத்தில் 23 விழுக்காடு, மேல்தட்டில் இருக்கும் 1 விழுக்காட்டினரிடம் சென்று சேர்ந்தது என்றும், இந்தப் போக்கு 1980-2015 காலத்தில்தான் தீவிரம்பெற்றது என்றும் தாமஸ் பிக்கெட்டி, லூகஸ் சான்ஸல் என்கிற பொருளாதார அறிஞர்கள் ஆய்வுக் கட்டுரை ஒன்றில் (2017) பதிவு செய்துள்ளனர்.

மிகப் பெரிய (?) நடுத்தர வர்க்கம்!

இந்தப் போக்கு, மிகப் பெரிய நடுத்தர வர்க்கத்தை உருவாக்கியது என்று பலராலும் நம்பப்பட்டது. ஆனால் உண்மை என்னவென்றால், இந்த நடுத்தர வர்க்கம் என்பது நாட்டின் மொத்த மக்கள்தொகையில் பொருளாதார ரீதியாக மேல்மட்டத்தில் இருக்கும் வெறும் 5-10 விழுக்காட்டினரையே குறிக்கும் என்பதுதான். 130 கோடி மக்கள் வாழும் நாட்டில் 5-10 விழுக்காடு என்பது 6.5-13 கோடி மக்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இவர்களையே மேட்டுக்குடி மக்கள் என்று நாம் குறிப்பிடுகிறோம்.

வீட்டிற்கு வெளியே சந்தைப் பொருளாதாரம் வழங்கும் அபரிமிதமான பலன்களை இவர்கள் தொடர்ந்து அனுபவிக்க, இவர்களுடைய வீட்டு வேலையைப் பொருளாதார வாய்ப்புகள் மிகச் சொற்பமாக இருக்கும் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் செய்யும் நிலை உருவாகி இருப்பதை மிகத் துல்லியமாகப் படம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளார் த்ரிப்தி லஹிரி.

அதிகரிக்கும் பணிப்பெண்களின் எண்ணிக்கை

மேட்டுக்குடி மக்களின் வீடுகளிலும்கூட, அதிக அளவில் பெண்கள் வீட்டிற்கு வெளியே வேலை பார்த்து ஓரளவிற்குப் பொருளாதார சுதந்திரத்தை அனுபவிப்பது என்பது சமீபகாலமாகத்தான் நடந்துவருகிறது. 1990களின் தொடக்கத்திலிருந்து இந்தியப் பெருநகரங்களில் வேலை பார்க்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது. 2001-2011 காலத்தில் நாட்டின் பெருநகரங்களில் உழைக்கும் வயதில் இருக்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 40 விழுக்காடு அதிகரித்தது; அதேவேளையில் அவர்களில் வேலை பார்க்கும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 70 விழுக்காடு உயர்ந்தது. வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சி உருவாக்கிய செழிப்பான, பரபரப்பான வாழ்க்கை முறை, பெருநகர்வாழ் மேட்டுக்குடிப் பெண்கள் வீட்டிற்கு வெளியே சென்று வேலை செய்யும் போக்கு எனும் இரு முக்கியக் காரணிகள்தான் நாட்டில் பணிப்பெண்களுக்கான தேவையைப் பன்மடங்கு பெருக்கியிருக்கிறது என்பது லஹிரியின் வாதம்.

அரசின் புள்ளிவிவரங்களின்படி பணியாட்கள் (ஆண் மற்றும் பெண்) எண்ணிக்கை 35 லட்சம். இது துல்லியமான கணக்கு இல்லை என்பதை தன்னார்வ ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், ஆலோசனை வழங்கும் தனியார் நிறுவனங்களின் ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. KPMG எனப்படும் தணிக்கை மற்றும் ஆலோசனை வழங்கும் நிறுவனம், இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 80 லட்சம் பணியாட்கள் இருப்பதாகக் கணிக்கிறது. 1911இல் கிட்டத்தட்ட 30 லட்சமாக இருந்த பணியாட்களின் எண்ணிக்கை, 1971இல் வெறும் 7 லட்சம் என நான்கில் ஒரு பகுதியாகக் குறைந்தது. அந்தக் காலகட்டத்தில் ஆண்களே அதிக அளவில் பணியாட்களாக இருந்தனர்; இன்று பணியாட்களில் பெண்களின் பங்கு கிட்டத்தட்ட 60 விழுக்காடு. வளர்ந்துவரும் சமமின்மை ஏற்படுத்தும் துயரத்தை அடித்தட்டுக் குடும்பங்களின் பெண்களே அதிகம் சுமக்கின்றனர் என்பதை இது தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

பணம் படைத்தவர்களில் பலரும் தங்கள் வீட்டைச் சுத்தம் செய்யவும், வீட்டில் சமையில் செய்யவும், குழந்தைகளைக் கவனித்துக்கொள்ளவும் பணிப்பெண்களை நாடுவதால், அவர்களை வேலையில் அமர்த்தும் இடைத்தரகர்களும் நிறுவனங்களும் பெருகிவருவதை புது டெல்லி, நொய்டா, குர்கான் பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டு அறிந்துகொண்டுள்ளார் லஹிரி. இந்தப் போக்கு, நாட்டின் மற்ற செழிப்பான நகர்ப்புறங்களிலும் சர்வ சாதாரணமாகிவிட்டது என்கிறார் லஹிரி.

நம்மைவிடவும் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கி இருப்பவர்கள் நம் வீட்டிற்குப் பணியாட்களாக வந்து சேர்ந்ததற்குப் பின்னால், சமத்துவம் நிறைந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் அரசாங்கம், அதிகாரம் படைத்தவர்களின் அலட்சியமும் தோல்வியும் இருப்பதை நாம் உணர்வோமா?

ஜார்க்கண்ட், அசாம், மேற்கு வங்காளம் போன்ற மாநிலங்களிலிருந்துதான் அதிக எண்ணிக்கையில் பெண்கள் புது டெல்லி பகுதியில் வீட்டு வேலைக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள். இவர்களில் பதின்வயது பெண்களும், உழைக்கும் வயதை அடையாத சிறுமிகளும் அதிகமான எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். பல ஆண்டுகள் ஆகியும் இவர்கள் வீடு திரும்புவதில்லை; பல நேரங்களில் இவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று இவர்கள் குடும்பத்தினரே அறிவதில்லை.

விவசாயம் பொய்த்துப்போகும்போது, கடன் சுமை அதிகரிக்கும்போது, மத / இனக் கலவரங்களின்போது குடும்பத்தில் ஒரு சிலராவது நகரத்திற்குச் சென்று வேலை செய்து ஈட்டிய பணத்தில் குடும்பத்தை நடத்தலாம் எனும் ஏழைகளின் ஆற்றாமை நிலை, மேட்டுக்குடி மக்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைகிறது. பதின்வயது பழங்குடியினச் சிறுமியை வேலைக்கு வைத்தால் அதிக சம்பளம் தரத் தேவையில்லையே!

பணிப்பெண்களின் பாதுகாப்பற்ற நிலை

வேகமாக வளரும் பணியாட்களுக்கான சந்தையைக் கண்காணிக்கவோ, நெறிப்படுத்தவோ ஒன்றிய அரசும், மாநில அரசுகளும் எந்த முயற்சியையும் மேற்கொள்ளவில்லை. லட்சக்கணக்கான பணியாட்களின், குறிப்பாகப் பணிப்பெண்களின் நலனை உறுதி செய்யும் எந்தச் சட்டமும் நம் நாட்டில் இல்லை; இவர்களுக்குக் குறைந்தபட்ச ஊதியமோ, சமூகப் பாதுகாப்புத் தொகையோ, கட்டாய வார விடுமுறையோ இல்லை. இவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிகக் குறைந்த ஊதியம், “சந்தை விலை”, எனும் பெயரால் எஜமானி அம்மாக்களால் கலந்தாலோசித்துத் தீர்மானிக்கப்படும் விலையே என்பதை வீட்டில் பணிப்பெண்கள் வைத்திருக்கும் பெண்கள் பலருடன் லஹிரி நடத்திய உரையாடல்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

“நாட்டின் பல மூலைமுடுக்கெல்லாம் சென்று வறுமை பற்றி பத்திரிகையில் கட்டுரைகள் எழுதிய எனக்கு, பணிப்பெண்களின் வாழ்க்கை முறையைப் பற்றி ஆய்வு செய்து எழுத முயன்றபோதுதான் உண்மையில் வறுமை என்பது என்ன என்று புரியத் தொடங்கியது. இவ்வளவு மணிநேரம் வீட்டு வேலை செய்தால்தான் இவ்வளவு சாப்பாடு போடுவார்கள் என்பதை உணர்ந்து பணிப்பெண்கள் பாடுபடுவதைக் கண்டபோதுதான் ஏழ்மை என்பது எவ்வளவு கொடிய சமூக அவலம் என்பது எனக்குப் புரிந்தது” என்கிறார் லஹிரி.

“பணிப்பெண்களை வைக்க வேண்டிய இடத்தில் வைக்காவிட்டால், அதிக சம்பளம் கேட்கத் துணிந்துவிடுவார்கள்” என்று சொல்பவர்கள், தாங்கள் வாழும் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கும், தங்களுக்கு வேலை செய்யும் பணிப்பெண்கள் போன்ற அடித்தட்டு மக்களின் பன்முக வறுமைக்கும் இடையே உள்ள மிகப் பெரிய இடைவெளிதான் இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சி தொடர்ந்து தங்களுக்குச் சாதகமாக அமைவதை உறுதிசெய்து வருகிறது என்பதை உணரப்போவதில்லை.

உணர வேண்டிய தேவை இருக்கிறதா என்ன?

(கட்டுரையாளர் நா.ரகுநாத் பொருளியல் முதுகலைப் பட்டதாரி. இந்தியாவின் அரசியல் பொருளாதாரம் பற்றி ஆய்வு செய்வதிலும் எழுதுவதிலும் ஆர்வம் கொண்டவர். தற்போது பட்டயக் கணக்காளர் தேர்வுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்குப் பொருளியல் பாடங்களில் பயிற்சி அளித்து வருகிறார். இவரைத் தொடர்புகொள்ள: [email protected])

Source: Minambalam.com